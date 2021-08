POLITIKOLOG JELENA VUKOIČIĆ: Ovo je želja Vilijama Vokera da se vrati u politički život i zaradi još novca

Vilijam Voker, bivši šef misije OEBSA na Kosovu i Metohiji ima novi angažman, da ujedini sve Albance u dijaspori. Šta je pozadina ovog Vokerovog anganžmana i kako to utiče na Srbiju pitamo našeg današnjeg gosta Jelena Vukoičić, politikolog. Bivši šef Misije OEBS na Kosovu i Metohiji je glavni režiser događaja u selu Račak, koji je bio povod za bombardovanje Jugoslavije.

"Vilijama VOkera su svi zaboravili osim nas, jer ga mi nikada nećemo zaboraviti. Ovo je njegova želja da se vrati u politički život. On je tvorac afere Račak. Jedino se bavio simulacijama i spinovima, velikoalbanski lobista. On je prljavi političar. Do kraja života želi da zaradi još novca", tvrdi Jelena Vukočić.

foto: EPA, Shutterstock

"Verujem da je motiv pre svega finansijske prirode, da izvuku još novca od albanske dijaspore. Ali, niko više ozbiljan ne računa više na Vilijama Vokera. On je odradio posao za Amerikance i za Albance. On je odradio posao sa Račkom i ne verujem da ima podršk sadašnjeg establišmenta. A kada je u pitanu albanska dijaspora, Velika Albanija je nešto u šta značajan broj Albanaca veruje. Albanci od Prizrenske deklaracije predano rade na ostvarivanju toga, ali ja lično verujem da se to neće dogoditi, jer niko ne želi da napravi Veliku Albaniju. Oni su ostali zaglavljeni u 19. veku i kao da se nikada više nisu pomerili", rekla je politikolog Jelena Vukoičić.

Kurir.rs