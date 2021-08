NIKADA NE SMEJU DA NAM SE PONOVE SANKCIJE NA DRINI! Vučić o odnosu Srbije i Republike Srpske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je i dopune Krivičnog zakona BiH, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje gonocida bvšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka. Vučić je istakao da je više puta razgovarao sa Kristijanom Šmitom, novim visokim predstavnikom u BiH, i navodi da će uvek pričati sa svima.

- On je više puta i pomogao Srbima, kada su Milorada Dodika hteli da izoluju, ja sam ga zamolio da dođe i pomogne u rešavanju tog spora. Ja razumem Dodika, ali ćemo razgovarati sa svima. Ali ću i Šmitu reći da smo protiv Bonskih ovlašćenja i Inckove politike, i da je svaka akcija protiv Dodika katastrofalna za stanje u regionu. Pri tome, da imate u vidu, Šmit je jedan fantastično inteligentan čovek, vrsni i veoma iskusan političar. Nadam se da će imati više takta i želeti da čuje i srpsku stranu - kaže predsednik.

foto: Printscreen/Happy televizija

Vučić je rekao da imamo odnose sa Republikom Srpskom koji su najbolji ikada.

- Nikada ne smeju da nam se ponove sankcije na Drini, olajavanja i svađe. Ja razumem poziciju Srpske, i ja da sam na njihovom mestu isto bi se ponašao. Ali i oni moraju da razumeju poziciju Srbije. Mi imamo više od 60 odsto stranih direktnih investicija sa Zapada. Jel mislite da ja imam pravo da ugrozim takvu poziciju Srbije. A jel mislite da smem da ugrozim Republiku Srpsku. Nećemo se saglasiti sa progonom Milorada Dodika. Mali smo mi za Rusiju, a ja želim da se nastavi napredak Srbije. Ali to ne znači da neću reći Šmitu sve u lice. Komplikovana je situacija za nas izuzetno - kazao je on.

Predsednik je rekao da njega i Srbiju niko neće ucenjivati, ali i da ne smemo da ugrozimo zemlju i da će morati da štiti ponos i dostojanstvo naroda.

foto: Printscreen/Happy televizija

- I najvažnije, da Srbija napreduje više nego ikada. To je ključno, i od toga nećemo odustati. U današnjem tajkunskom podnesku danas je bio jedan čovek koji im je rekao istinu. "Vučić je spreman da napusti vlast svakog časa. Ali to je i njegova prednost, i on će učiniti sve da vi ne dođete na vlast". To je tačno. Gde je njihova politika. Kažu srušićemo Beograd na vodi. Hoće da sruše ponos Beograda.

Oni su takve gluposti govorili za prošle izbore, kako je voda u garažama. Jel vi ljudi razumete šta smo mi bili primorani da slušamo. Da sam ubio Cvijana, Olivera Ivanovića. Ne postoji gadost, laž i izmišljotina koju nisam slušao. Kažu Cvijan je bio velika opasnost. A ni sami ne veruju u to što govore, i oni sami znaju da lažu - ističe Vučić, i navodi da neće više da odgovara na besmislice svaki dan.

Kurir.rs