SRAMNO: Đilasovoj ekipi nije sporno da nam deca uče lažnu, hašku istoriju?!

Predstavnici opozicije izgleda uopšte ne mare za to kakvu će istoriju deca u Srbiji učiti i da li će se ona zasnivati na lažnim podacima osvedočenih srbomrzaca, već se bave samo pljuvanjem predstavnika vlasti ne bi li na taj način ponovo zaseli u državne fotelje. To proizilazi iz činjenice da niti jedan opozicioni lider nije reagovao na činjenicu da su nastavnici istorije prošli obuku za pisanje udžbenika na osnovu podataka kojima raspolaže Haški tribunal, institucija koja je listom osuđivala Srbe, dok nije izrečena nijedna presuda protiv onih koji su činili zločine nad Srbima.

Naime, kako je Kurir objavio, u Beogradu je prošle subote održana Radionica za nastavnike istorije iz Srbije o korišćenju arhive Haškog tribunala i Mehanizma za krivične sudove s ciljem kreiranja nastavnog materijala, u organizaciji Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove i Udruženja za društvenu istoriju Euroklio. Ako se uzme u obzir činjenica da je Tribunal u gotovo svim slučajevima ratnih zločina na prostoru bivše SFRJ osudio Srbe, dok za zločine počinjene nad srpskim stanovništvom niko nije odgovarao, bilo da je reč o prostoru Hrvatske, BiH bilo Kosova, opravdana je bojazan šta će tačno učiti deca u zemlji.

Ovaj pokušaj stvaranja "nove istorije", odnosno nastavak propagande da su Srbi krivi za sve, odmah je osudila stručna javnost, ali ne i predstavnici opozicije, kojima izgleda uopšte nije bitno to što bi decu mogli da nam uče na osnovu podataka osvedočenih srbomrzaca. Tako su juče na našu molbu da prokomentarišu ovu činjenicu svi opozicioni predstavnici nikom ponikli. O ovoj temi nijednim slovom nisu želeli da se oglase potpredsednica Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa Marinika Tepić, lider demokrata Zoran Lutovac, predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović, lider Narodne stranke Vuk Jeremić, Radomir Lazović iz pokreta Ne davimo Beograd. Jedini koji se makar oglasio je predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović, koji pak nije komentarisao pomenuto, već samo poručio da je to pitanje za predstavnike vlasti. Politikolog Jelena Vukoičić ocenjuje za Kurir da nije nikakvo iznenađenje što opozicija ne mari za ovakve stvari.

- Ne samo da ih nije briga što će deca u Srbiji potencijalno učiti na osnovu podataka srbomrzaca već bi jedan deo njih, mahom okupljenih oko Saveza za Srbiju Dragana Đilasa, čak i podržao tu ideju jer su za vreme svoje vlasti podržavali sve ono što nam je nametao Zapad, a što nije bilo u našem interesu. Njima uopšte nije bitno to što neko pokušava da Srbe predstavi kao krivce za sve jer ih nije briga ni za srpski nacionalni identitet. Štaviše, na primeru potpredsednice Saveza za Srbiju Marinike Tepić nebrojeno puta se moglo videti antisrpsko ponašanje. Jednostavno, nije prvi put da oni podržavaju razne nakaradne pojave - kaže Vukoičićeva.

Ističe da je mogućnost da deca uče na osnovu podataka Haga dosta problematična, te da se treba ozbiljno pozabaviti time da do toga ne dođe.

- Godinama je urušavan prosvetni sistem i očito je da se vlast trudi da ispravi greške prethodnog režima, zato i verujem da će kao nadzorni organ u ovakvim slučajevima isto tako postupiti - zaključila je ona.

Milenko Jovanov jasan: Nedopustiva ideja, a opoziciju baš briga!

Potpredsednik SNS Milenko Jovanov poručio je za Kurir da se čini da je ideja ove zamisli da sva deca u Srbiji liče na Natašu Kandić.

- To je, naravno, nedopustiva indoktrinacija, po ugledu na totalitarne režime. Prvo, svima je danas jasno da je Haški tribunal bio politički sud koji je imao za cilj da na jednostran način predstavi dešavanja devedesetih, i to po uzoru na kaubojske filmove - Srbi su loši momci i krivi su za sve, a svi ostali su divni. Isto tako, bitno im je bilo da se srpske žrtve potpuno zanemare. Dakle, to je jedna potpuno iskrivljena slika i nametanje ovog viđenja bi značilo i potpuni poraz nas kao naroda - kaže Jovanov.

Što se opozicije tiče, smatra da oni neće da se zameraju pokroviteljima ove inicijative, jer smatraju da će im oni pomoći da sruše predsednika Vučića.

- Briga njih i za Srbiju i za budućnost, njima je jedini cilj da se dočepaju fotelja i narodnih para... S druge strane, to su ljudi koji su podnosili inicijative Skupštini da sami sebe proglasimo genocidnim narodom, tako da mislim da se ovo potpuno uklapa u njihov pogled na svet - jasan je on.

