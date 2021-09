ALBANCI IMAJU VELIKI STRAH OD MILANA RADOIČIĆA: Predsednik Vučić o novonastaloj situaciji TOLIKI JUNACI A VIDE GA IZA SVAKE KUĆE

Posle Sednice Saveta za nacionalnu bezbednost predsednik Aleksandar Vučić govorio je koji su strahovi Albanaca na Kosovu, a da imaju strah i od potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića.

Vučić je upitao za šta je Srbija sada kriva povodom novonastale situacije na Kosovu, a onda je konstantovao i da "Albanci na KiM imaju veliki strah od potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića, te ga “vide iza svake kuće, toliki junaci sa strahom”.

"Sećate li se slučaja “voz”. Na tom vozu su bili oslikani srpski manastriri. To je bila strašna uvreda za albanski narod, taj voz nije stigao ni do 30 km od administrativne linije, ali su zato oni zauzeli sever KiM dugim cevima. Sećate li se ko je tada bio kriv? Naša strana. A kada oni nešto urade onda su krive obe strane. To je sušta istina i tako stvari stoje", rekao je Vučić.

foto: Printscreen

Kako je naveo predsednik Srbije on je "prisustvovao svim tim razgovorima".

"Ja sam se tog licemerja nagledao i ne mogu da se pravim da ga ne vidim. Napravimo jednom zauvek tu fusnotu, kada piše pozivamo obe strane to znači da oni štite svoje kosovsko čedo. Kada piše da smo mi krivi, to znači da će uslediti još žešći napad na Srbe. Kakva je krivica Srbije za ovo juče, šta smo to uradili? Jesmo povredili nekoga, jesmo li mi uperili snajperske puške u sve kuće na Gazivodama. Oni iza svake kuće vide Milana Radoičića, on im je iza svakog drveta. Vidite kako su uplašeni, toliki junaci, a takav strah imaju", dodao je Vučić.

