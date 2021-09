SVI PRIČAJU O NEVENI, POSLANICI SNS: Predstavnike opozicije JAVNO nazvala DILETANTIMA i DERIŠTIMA, a evo šta je sada rekla o tome

Mlada poslanica SNS-a, Nevena Đurić, dospela je u žižu javnosti svojim nastupom na debati na nacionalnoj televiziji. Ona je svoje opozicione "protivnike" nazvala "derištima" i "diletnantima" i tako izazvala burne i oprečne rekacije.

Sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić za Nevenu je rekao da poseduje izuzetan talenat za politiku.

- Ona je najtalentovanije dete za politiku koje sam ja video u poslednjih 15, 20 godina. Ona je pokazala da živi politiku. Pokazala je energiju i strast, pokazala je da živi politiku - rekao je predsednik Vučić.

Nevena je jutros gostovala na Kurir televiziji gde je govorila o donošenju novog zakona o uvođenju novčane kazne za ponašanje u Skupštini.

Neizbežan je bio i osvrt na njeno nedavno gostovanje i debatu koja je podigla veliku prašinu, a Nevena je imala interesantan komnetar na celu situaciju.

Na pitanje novinara da li bi za reči koje je upotrebila za svoje protivnike "diletanti" i "derišta" bila spremna da plati kaznu, mlada poslanica je rekla:

- Jesu li to reči izgovorene u Skupštini? To što sam ja rekla u tom trenutku, kada je istina u pitanju, nije problem izneti istinu, problem je što ona druga strane ne reaguje adekvatno na iznesenu istinu i onda se možda stvori pogrešna slika u medijima i pogrešna slika kod građana i možda to ne zvuči onako kako je bila moja namera u samom startu - prokomentarisala je kroz osmeh, da bi se samo nadovezala na suštinu izglasanog zakona.

