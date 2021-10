OTVOREN TEHNOLOŠKI NCR KAMPUS U NOVOM BEOGRADU Predsednik Vučić: Sačuvali smo 5.000 ljudi da ostanu u Srbiji, veliki dan za nas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaranju najsavremenijeg tehnološkog NCR kampusa u Novom Beogradu, u Bloku 42, a koji broji oko 5.000 zaposlenih.

- Sačuvali smo 5.000 ljudi da ostanu u Srbiji, svi koji znaju nešto da urade oko IT, softverske tehnologije, ostaće u Srbiji - rekao je predsednik i dodao da je ovo izuzetno važna investicija:

- Posebno sam srećan, znate li koliko je godina bilo potrebno da bismo do ovoga došli. Zahvalan sam našim američkim prijateljima što su prepoznali Srbiju, hvala i Ani i svim ljudima koji su vredno i naporno radili. Država Srbija je značajno pomogla otvaranju NCR. Već sada smo i do sada, samo za poreze i doprinose dobili pet puta više novca od onoga što smo dali za NCR. To pokazuje koliko je dobra i mudra odluka - objasnio je predsednik.

foto: Printscreen/Pink TV

Predsednik je istakao da je ovo najveći američki poslodavac u Srbiji.

- Ovo je veliki dan za nas, ne otvaramo svakog dana, ni svake godine fabrike za 5.000 ljudi, mnogo hvala na svemu. Hvala svima koji ste radili na ovome.

On se osvrnuo i na trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji i istakao da drugo jutro imamo manji broj obolelih od korona virusa.

- Dva dana imamo spuštanje procenta zaraženih, to će da traje još izvesno vreme. Konačno smo, ako smem da kažem, uspeli da preokrenemo trend - rekao je Aleksandar Vučić.

Predsednik kompanije NCR kamupsa zahvalila se svima na dolasku ovog svečanog otvaranja firme i istakla da im je velika čast što u tolikom broju otvaraju svoju firmu.

- Ovo je jako važan dan kako za kompaniju, tako i za Srbiju - istakli su direktori NCR kampusa i dodaju da ova zgrada predstavlja ono najbolje iz Srbije.

foto: Printscreen/Pink TV

- Još jedan razlog prosolave je desetogodišnjica postojanja NCR kampusa u Srbiji na šta smo svi u Srbiji i ovoj kompaniji ponosni. Danas su naše operacije u Srbiji mnogo veće i značajnije, sada naše usluge iz Srbije nudimo klijentima iz celog sveta. Podržavamo 5.100 klijanata iz sveta, baš iz ovog centra, a sve to zahvaljujući podršci iz SAD-a i Srbije. Ponosni smo što smo najveća investicija u Srbiji i predstavnici SAD-a u zemlji - istakli su i dodali da će u budućem periodu nastaviti da ulažu i opravdaju poverenje.

Ambasador SAD-a u Srbiji naglasio je na početku izlaganja da je veoma srećan i zadovoljan radom NCR i njegovom sadašnjem radu koji je sve bolji i bolji od samog otvaranja, pre 10 godina.

- Veome sam ponosan i zahvalan što je Vlada Srbije prepoznala ova ulaganja i podržala nas, što su nam omogućili da naša investicija bude bezbedna i sigurna ovde - rekao je Godfri i dodaje:

foto: Printscreen/Pink TV

- Američka kompanija nastaviće da radi sve više i da zapošljava građane Srbije i da nastavi da stvara i gradi dobru saradnju sa Srbijom na svim poslovnim planovima.

Godfri dodaje da kompanija NCR nudi dobru praksu, dobre uslove za rad i predstavlja zvaničnu investiciju u Srbiji.

- Radujem se novim pobedama i izazovima, na našu saradnju uvek možete računati. Čestitam svima - rekao je Godfri za kraj obraćanja.

Prisutnima su se obratili Marija Živanović Smit, direktor marketing komunikacija kompanije NCR i Stefan Lazarević, generalni direktor kompanije NCR.

- Ova zgrada predstavlja najbolje što Srbija može da ponudi.

Vučić je ukazao da je Marija Živanović upravo osoba koja je zaslužna što je NCR došao u Srbiju.

- Ona je naša, udala se za Amerikanca, ali ona je ovo donela Srbiji. Ustvari, doneli su Amerikanci, ali je donela ona boreći se za nas kod Amerikanaca - rekao je Vučić.

Predsedniku su predstavili sadržaj same zgrade i kakve uslove za rad pruža zaposlenima, a nadređeni su otkrili da u ovoj kompaniji uglavnom rade mlađi zaposleni, od 25 do 35 godina.

Otvaranju prisustvuju i premijerka Ana Brnabić, kao i ambasador SAD Entoni Godfri.

Vrednost investicije u izgradnju najsavremenijeg tehnološkog NCR kampusa je oko 90 miliona dolara, a zgrada od sedam spratova prostire se na 55.000 kvadrata. NCR korporacija je američka firma koja pruža usluge koje omogućavaju preduzecima interakciju i povezivanje, kao i transakcije među svojim klijentima.

To je svetski tehnološki lider u pružanju visokokvalitetne i stručne podrške kompanijama raznih delatnosti, među kojima su firme iz oblasti finansija, turizma, ugostiteljstva, telekomunikacija, zabave, igara na sreću, javnog sektora i telekomunikacija.

Sa svojim softverom, hardverom i lepezom usluga, NCR omogućava skoro 550 miliona transakcija dnevno, u vidu maloprodaje, finansija, putovanja, ugostiteljstva i telekomunikacije. Centrala kompanije, osnovane 1884. godine, je u saveznoj američkoj državi Džordžiji.

(Kurir.rs)