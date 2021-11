NUKLEARNA ENERGIJA PREKO POTREBNA SRBIJI: Stručnjak otkrio i zašto je bolje da se atomsko postrojenje nalazi van NAŠE TERITORIJE

Redovni profesor na FPN Dragan Simeunović naveo je da Srbija mudro postupa kad je nuklearna energija u pitanju i potom se osvrnuo na dobit koju bi Srbija imala učešćem nuklearne elektrane u Mađarskoj.

- Potrebna nam je nuklearka iz više razloga. Treba nam energija, zalihe uglja nisu večne, a ni nuklearka se ne može napraviti odmah. Naša zemlja nema 12 milijardi za njenu izgradnju, ali sa nekim iznosom možemo učestvovati - rekao je Simeunović u jutarnjem programu Kurir televizije i dodao da prelazak na obnovljive vidove energije zahteva i Evropa.

Profesor je naglasio da je iz bezbednosnih razloga bolje biti suvlasnik nuklearke u nekoj susednoj zemlji poput Mađarske.

- Nije svejedno kad imate nuklearku na svom ili na tuđem tlu. Briga o otpadu nije previše vaša ako je elektrana na tuđem tlu. Ako ste zemlja u kojoj je smeštena nuklearka vi se morate starati o tom otpadu. A ako ste u dohotku od te nuklearke manje ste odgovorni - naveo je Simeunović.

Šačica bolesnih bogataša vlada svetom

Profesor Simeunović se osvrnuo na Samit o klimatskim promenama u Glazgovu rekao je da je u čovekovoj prirodi da bude agresivan i destruktivan i da već dugo vrši nasilje nad prirodom.

- Čovekova priroda je da bude predator, agresivan i destruktor. Kada se tome doda pohlepa, onda imamo da čovek dugo vrši nasilje nad prirodom. Sada se to može nazvati i nasilje nad celom planetom. U pohlepi čovek želi da što više otme i stekne. Došli smo u paradoksnu situaciju kada se nikada više nije proizvodilo hrane, a da nikada više gladnih nije bilo na svetu. Došli smo i u situaciju da će se ratovi voditi zbog vode - rekao je Simeunović.

Objasnio je i delovanje takozvanog đavoljeg kruga.

- Đavolji krug je kad jedni uzimaju profit, ali da to nisu isti oni koji treba da plate troškove. Poslužio bih se jevrejskom poslovicom: "Uzimajte novac od onih koji imaju najviše, a to je sirotinja". Prevaljuje se taj teret troškova na sirotinju širom sveta. Ona plaća lošim vazduhom i lošim standardom. Šačica bogatih uzima novac. Takve smatram bolesnima. Ozbiljno sam izučavao i smatram da nagoni koji postoje u ljudskom biću mogu biti pojačani, normalni i oslabljeni. Pojačani seksualni nagon se nekada u davna vremena smatrao za božji dar. Danas, takvi siluju decu, držimo ih zatvorene i nazivamo manijacima. Isto tako, ljudi koji imaju pojačan skupljački nagon (ultra bogataši) su isto bolesni. Smatram da će jednog dana čovečanstvo morati da se obračuna sa njima - objasnio je profesor i dodao da bi perspektiva čovečanstva mogla da bude viša srednja klasa odnosno da višak novca služi u posebne svrhe.

Što se tiče Srbije, smatra da naša zemlja ide dobrim putem ka očuvanju životne sredine u skladu sa svojim mogućnostima.

foto: Kurir Televizija

- Svuda u svetu se vodi politika i formirana su ministarstva. Srbija je krenula tim putem. Svi delimo isti vazduh. Veoma mi se dopada kako ministarka zaštitne životne sredine Irena Vujović vodi ministarstvo, tiho, bez skandala. Sa skromnim sredstvima skromne države Srbije čini šta se može. Pretvara se ono što je moguće u stvarno. Donet je i zakon koji to omogućuje, što je važno i dobro za Srbiju. Pravi se i određena strategija za umanjenje štetnosti gasova - istakao je Simeunović.

Nuklearni otpad veliki problem Odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić je naglasio da su zemlje poput Srbije meta kad je u pitanju skladištenje nukleaarnog otpada. - Činjenica je da su nuklearne elektrane napredovale što se tiče bezbednosti. Ali mnogo košta. Zemlje poput naše su meta za otklanjanje otpada. Nuklearna elektrana zna da bude problem - naveo je Nedić.

Kako je profesor naveo, rešenje je da se radi na podizanju svesti i sprečavanju pogrešnog načina štednje.

- Mora se raditi na podizanju svesti. Ministarstvo to dobro radi primerom. Najveći zagađivači pored toplana su domaćinstva koja skupljaju stare patike, polomljenu plastiku, kupuju otpad za 200 dinara i sl. Ono što se pravi od nafte dobro gori, ali prouzrokuje crni dim. Nisu svi siromašni pa da su prinuđeni tako da rade. Istraživanja pokazuju da je to pogrešan način štednje. Staro lož-ulje iz mehaničarskih radnji koje se uzima takođe proizvodi crni dim. Imamo ogromnu količinu otpada koji je ružan, a on je ustvari novac. Mnoge zemlje otpad pretvaraju u energiju koja ne zagađuje - podvukao je Simeunović.

