PREMIJERKA BRNABIĆ O FARMERKAMA I DOČEKU KRIVOKAPIĆA: Nedimović često krši dres kod, to je njegov manir ali nije bilo zle namere

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nije poštovao "dres kod" prilikom dočeka predsednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića na beogradskom aerodromu, ali i dodala da iza tog postupka nije bilo "nikakve zle namere".

Ona je posle sastanka sa predsednikom Vlade Crne Gore Zdravkom Krivokapićem izjavila da je crnogorskog zvaničnika trebalo da sačeka ministar spoljnih poslova Nikola Selakovića ali da avion kojim se vraćao iz Atine, nije mogao da sleti na vreme.

"U poslednjem trenutku je na aerodrom otišao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović jer je on i potpredsednik Vlade Srbije. On često krši 'dres kod', to je njegov manir. To nije nešto čemu pridaje posebnu pažnju. Prekršen je diplomatski protokol ali ne sa nekom zlom namerom. Nekad morate da razumete i lične preference ljudi, ni ja nisam osoba koja se drži ustaljenih protokola", rekla je Brnabić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Данас и сјутра сам у званичној посјети Републици Србији. На београдском аеродрому дочекао ме је потпредсједник Владе Србије г-дин Бранислав Недимовић. pic.twitter.com/HhZok8kOFY — Zdravko Krivokapić (@profKrivokapic) November 2, 2021

Odbacila je navode pojedinih medija iz Srbije i Crne Gore o ponižavajućem dočeku, navodeći da je crnogorski premijer u Beogradu imao tretman kao "nijedan drugi zvaničnik".

"Predsednik Aleksandar Vučić nikom nije poklonio toliko pažnja kao premijeru. Čim je sinoć sleteo iz Glazgova, došao je na večeru da poželi dobrodošlicu premijeru. Danas su se sastali, a večeras će imati još jednu večeru. To mnogo više govori o našem odnosu prema Crnoj Gori nego 'dres kod' ministra Nedimovića", ocenila je predsednica Vlade Srbije.

Dodala je da je narativ koji šalje "deo javnosti" u obe države, potpuno suprotan narativu na sastancima zvaničnika Srbije i Crne Gore.

"Ovo je dugo čekana poseta, o njoj se dugo pričalo i sada kada imamo važne, konstruktivne i pozitivne razgovore, deo javnosti sa obe strane se bavi samo izmišljanjem nekih uvreda, ili da je prekršen neki diplomatski protokol. Suština je da su razgovori bili konstruktivni i da je atmosfera bila pozitivna", rekla je Brnabić.

Ona je kazala i da sa premijerom Crne Gore nije razgovarala o Temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) u toj zemlji, navodeći da za to nema ingerencije.

Brnabić: Još nemam poziv da posetim Crnu Goru Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da još nema zvaničan poziv da poseti Crnu Goru ali da se nada da će uskoro moći da zvanično poseti Podgoricu. "Nadam se da ću uskoro i zvanično posetiti Crnu Goru, što pre. Još nemam zvaničan poziv, ali kada ga dobijem probaću da ga uskladim sa kalendarom tako da ta poseta bude što pre", rekla je Brnabić nakon razgovora u Beogradu koje je imala sa crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem. foto: Beta/Milan Obradović Odgovarajući na pitanje da li je sa crnogorskim kolegom razgovarala o problemima koje je njegova porodica navodno imala u Beogradu u nekoliko navrata, premijerka je rekla da se o tome razgovaralo ranije, pa i prilikom susreta u Tirani i da ovaj put nije bilo potrebe da se priča na tu temu. Ona nije precizno odgovorila na pitanje da li zvanični Beograd i dalje insistira na tome da se u Podgoricu vrati ambasador Vladimir Božović, kojeg je Crna Gora proglasila nepoželjnom osobom zbog toga što je Podgoričku skupštinu iz 1918. godine nazvao - "slobodnim izrazom narodne volje za ujedinjenje sa bratskom Srbijom" i tumačenja karaktera Mojkovačke bitke. "Ja sam rekla kako je u ovom trenutku, a dalje je na Podgorici da donese dalje odluke. Stvarno ne znam šta nije jasno", rekla je ona.

Srbija i Crna Gora bi trebalo da imaju najbliže odnose

Premijerka Ana Brnabić ocenila je danas da Srbiju i Crnu Goru vezuju mnoge stvari i da bi dve zemlje, po prirodi stvari, trebalo da imaju najbliže odnose.

"Nadam se da je ova, prva poseta samo početak nove faze odnosa sa Vladom Crne Gore i da će osim obnove političkog dijaloga rezultat ove posete biti stabilni i još sadržajniji bilateralni odnosi", izjavila je Brnabić na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beogradu nakon razgovora sa crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem.

Имао сам задовољство да током têtе-à-têtе састанка са премијерком Србије @SerbianPM усагласимо начине за отварање нове ере у односима између Црне Горе и Србије. 🇲🇪 🇷🇸 🇪🇺 pic.twitter.com/wKCaeC4fdB — Zdravko Krivokapić (@profKrivokapic) November 3, 2021

Ona je rekla da je u razgovoru sa Krivokapićem bilo reči ne samo o političkim i ekonomskim temama već i o razvoju infrastrukture, odnosima u regionu, regionalnoj stabilnosti i povezivanju dve zemlje.

Brnabić je rekla da je ekonomija, zbog životnog standarda gradjana Srbije i Crne Gore, jedna od najvažnijih tema, tim pre što je Srbiji Crna Gora jedan od najvažnijih ekonomskih partnera po visini razmene, investicija i turizma.

U planu zajednička sednica vlada Srbije i Crne Gore Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je u planu zajednička sednica vlada Srbije i Crne Gore. "Nadamo se da ćemo ubrzo naći termin za održavanje prve zajedničke sednice vlada Srbije i Crne Gore", rekla je Brnabić novinarima posle sastanka sa crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem. Ona je istakla da je Crna Gora pozvana da se priključi inicijativi "Otvoreni Balkan" u kojoj su ;Srbija, Albanija i Severne Makedonije, a trebalo bi da vodi zajedničkom tržištu i ukidanju graničnih kontrola. foto: Beta/Milan Obradović "Crnogorski premijer će večeras, na sastanku te inicijative, moći da vidi ;o čemu razgovaramo i šta su konkretni projekti, kakva je atmosfera i kako se razmišlja o tome kako da ona doprinese boljem kvalitetu života svih gradjana regiona", rekla je Brnabić. ; Po njenim rečima, Srbija planira modernizaciju pruge i putnog pravca Beograd-Bar, kao i obnovu i proširenje zajedničkih graničnih prelaza sa Crnom Gorom, jer su sada veliki zastoji u putničkom i teretnom saobraćaju, pogotovo u letnjoj sezoni.

Ona je dodala da su srpske investicije u Crnu Goru iznosile oko 400 miliona evra, i da bi sa sve boljim političkim odnosima mogle i da se uvećaju, a da su dve strane dogovorile da cilj bude da robna razmena bude uvećana na milijardu evra.

"Prenela sam premijeru Krivokapiću da Srbija snažno podržava evropske integracije Crne Gore jer je pozitivan signal Evropske unije bilo kome na Zapadnom Balkanu pozitivan signal za čitav Balkan", rekla je ona i dodala da je bilo reči i o Berlinskom procesu, koji podrazumeva bolje ekonomsko i infrastrukturno povezivanje.

Церемонија свечаног дочека испред Палате Србије 🇷🇸 🇲🇪 @SerbianPM pic.twitter.com/0eTsqXPiwn — Zdravko Krivokapić (@profKrivokapic) November 3, 2021

Dvoje premijera je razgovaralo i o nastavku izgradnje autoputa od Požege do Boljara, na granici sa Crnom Gorom, o modernizaciji pruge izmedju Beograda i Bara, kao i o proširenju i formiranju zajedničkih graničnih prelaza, kako bi se smanjile gužve, naročito u turističkoj sezoni.

Brnabić je rekla da se razgovaralo i o mogućnosti da se održi prva zajednička sednica Vlada Srbije i Crne Gore i dodala da se nada da će uskoro biti utvrdjen termin za takvu sednicu.

Састанак са предсједником Републике Србије Александром Вучићем је протекао у отвореној и конструктивној атмосфери. Сагласили смо се да односи између 🇲🇪 и 🇷🇸 морају бити бољи, квалитетнији и интензивнији, у складу са интересима свих наших грађана. pic.twitter.com/o8UJvFDHJn — Zdravko Krivokapić (@profKrivokapic) November 3, 2021

"Pozivam gospodina Krivokapića da razmisli i o otvorenom pozivu koji Crna Gora ima za pridruživanje inicijativi Otvoreni Balkan", izjavila je premijerka Srbije nakon razgovora sa crnogorskim kolegom u Beogradu.

Kurir.rs/Beta