VUČIĆ BEZ UVIJANJA: Briga ih za prolivenu srpsku krv u Jasenovcu! Drugi imaju desetine murala zločinaca, a nama sole pamet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi „radije umro nego što bi bio ponizni potrčko nekog Picule ili Viole fon Kramon“. On je, obilazeći radove na revitalizaciji bloka B termoelektrane „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu, istakao da za pojedince u Srbiji ne postoji stvar koju nisu u stanju da slažu.

Licemerje

Odgovarajući na pitanja novinara povodom prašine koja se digla zbog murala generala Ratka Mladića, Vučić je naglasio da tu nije bilo ničeg spornog, ali da su pojedinci celu situaciju pokušali da izokrenu i slažu kako je policija štitila mural.

- Prvo su rekli „policija štiti zidove“. Pa policija je štitila njih da ne dobiju batine, a ne mural. Oni momci bi ih zgazili tamo. Policija je taj posao uspešno odradila, sklonila se, oni su prekrečili mural, i to više nije posao za policiju, za državu. Možda za neku komunalnu inspekciju - rekao je Vučić, dodajući da su onda pokušali da slažu kako je ministar Vulin stavio cvet ispred murala generalu Mladiću.

- Ne postoji stvar koju nisu u stanju da slažu, i u domaćim i u regionalnim medijima. Uzgred, stariji bračni par je stavio taj cvet. Ali to vam je kad ljudi vole da lažu... - naglasio je Vučić. Rekao je i da je licemerno kad vam pridike drži neko u čijoj zemlji ima na desetine murala osuđenih ratnih zločinaca.

- Samo govorim o svim nemogućim lažima. To je kao kad slušate 10 evroparlamentaraca, i to vam priča Tonino Picula iz Hrvatske, a oni imaju desetine murala osuđenih ratnih zločinaca. I to je članica EU koja nama soli pamet oko nečega nama koji se ni u šta ne mešamo osim što nećemo da pustimo da jedni biju druge. Takvi su to lažovi, sve im je zasnovano na lažima i misle da će neko da ih se uplaši. Pa bolje mi je da me nema, da umrem ovog sekunda nego da budem ponizni potrčko nekog Picule, Viole fon Kramon i ostalih kojima je jedini posao u životu da mrze Srbiju i da lažu svakog dana, svaku reč koju izgovore. I ja na to treba da odgovaram svaki dan?! E baš neću - rekao je Vučić.

Ispravlja grešku

Predsednik Srbije je istakao i da je velika sramota što u Srbiji ne postoji nijedno obeležje tragedije našeg naroda u Jasenovcu. On je istakao i da će ta greška biti ispravljena i da je Skupštini grada Beograda podneo inicijativu da se deo leve, novobeogradske obale Save od Brankovog mosta do Gazele nazove obalom jasenovačkih žrtava. Odgovarajući na pitanje novinara o napadima Vesne Pešić da se ovom inicijativom, u stvari, žrtvama Srebrenice suprotstavljaju žrtve Jasenovca kako bi se ove prve poništile, predsednik je rekao da stvarno nema nameru da ide okolo i objašnjava šta je Jasenovac, a šta Srebrenica, kao i da nikada nije nipodaštavao.

- Interesantno je da nismo imali nijedno obeležje tragedije našeg naroda u Jasenovcu. Nijedna ulica ili slično nije nosila naziv po jasenovačkim žrtvama. Zamislite koja je to sramota. Ali tu sramotu otklanjamo i ponosan sam što sam to predložio. Ne smemo da zaboravimo jasenovačke, ali i da poštujemo srebreničke žrtve - istakao je Vučić, podvlačeći da one koji ga za to optužuju baš briga za najstrašnije zločine i prolivenu krv naših sunarodnika.

- To su obični podanici i poslušnici raznih moćnika iz regiona i inostranstva. Oni samo gledaju da se ne zamere centrima moći. Zato ih je baš briga za sve zločine i prolivenu krv naših sunarodnika - zaključio je Vučić.

Boško Vukčević