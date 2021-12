IVICA DAČIĆ O SVOJOJ SESTRIČINI LENKI: Gleda me na televiziji, prepoznaje me, postala je miljenica svih

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić će se 2021. godine zauvek sećati zbog, kako je priznao, najspecijalnije uloge u kojoj se našao.

-Postao sam ujak. To je najveći novitet, najsrećniji događaj za našu porodicu. Dugo smo svi to čekali. Lenka je stigla i odmah postala miljenica svih. A ponosna je i ona na mene. Gleda me na televiziji, prepoznaje me, pa se oglašava kad god me vidi, kao da hoće nešto da mi replicira ispričao je ponosni ujak, a njegova sestra Emica potvrdila je da se Lenka oduševi kad ugleda svog ujku na TV ekaranu.

- Nije progovorila, ali osmehom sve kaže. Vrlo je fokusira na kad vidi Ivičin lik – ispričala je ona, nakon čega je Dačić priznao da mu je druženje s Lenkom pomoglo da shvati daje spreman i da postane deda.

Podsetimo, Emica Dačić porodila se u martu ove godine. Inače, Emica je glumila i u filmu "Belo odelo", kao i uPavićevoj seriji "Stižu dolari". Minijaturna pojavljivanja je zabeležila i u serijama "Jelena" i "Miris kiše na Balkanu", a pamti je i pozorišna publika.

