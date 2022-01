PREDSTAVNICI DVERI, SNS-A I SPS-A O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: Ko su mogući kandidati za predsednika i kada će biti poznati

Radmila Vasić, potpredsednica Srpskog pokreta Dveri, Uglješa Mrdić, član predsedništva SNS-a i Đorđe Milićević, potpredsednik SPS-a

- Mi unutar unutar Socijalističke partije Srbije, a verujem ni unutar vladajuće koalicije, ne bavimo se opozicijom. Moja lična želja bi bila da se cela opozicija ujedini i da imamo jednog predsedničkog kandidata i da vidimo definitivno, kolika je to vrednost opozicije. Jer smo imali taj famozni bojkot koji nije uspeo, scenarije nakon bojkota koji nisu uspeli, proteste koje evo organizuje neka ekološka organizacija koja nema veze sa ekologijom, zapravo je to zloupotreba ekologije u političke svrhe, blokade puteva i tako dalje. Čak vidim i najavu te ekološke organizacije, ako se ne ispune određeni zahtevi do 3. aprila, neće dozvoliti da se održe izbori. Sve mi to izgleda tragi-komično. Nije ovde stvar u tome da oni pokušavaju da sklone kandidata od mediskog linča, kakvog medijskog linča, ako imate kandidata izaći ćete sa njim - rekao je Milićević u jutarnjem programu Kurir televizije.

Predsednica Dveri istakla je da smatra da je ta stranka jedina prava opozicija koja može da se nosi sa vladajućom strankom.

- Htela sam da demantujem informacije da je jedina i važna opozicija okupljena oko SSP-a i Narodne stranke, to nije tačno. Mislim da je jedina prava opozicija ovoj vlasti Srpski pokret Dveri, zato što mi nikada nismo bili deo ni ove, ni prošle vlasti. To nas ustvari i kandiduje da budemo ozbiljan kandidat na svim nivoima na sledećim izborima. Očekujemo da građani prepoznaju jednu našu iskrenu i doslednu borbu za jednu bolju Srbiju. Mi smatramo da ova država može mnogo bolje i efikasnije da se vodi. Država treba da se vodi na jedan domaćinski način. Za nas je važna samo ne promena vlasti, već i promena sistema. Pre svega ljudi koji su dugi niz godina na sceni, tu mislim na SNS i SPS, i da bi trebalo sada 3. aprila da se da šansa potpuno novim ljudima, ono što su oni umeli znali nije bilo dovoljno jer se pokazalo da običan čovek nije zadovoljan, da je standard običnih ljudi sada niži nego kada je SNS preuzeo da vodi Srbiju. Iz tog razloga je Srpski pokret dveri zaštitnik običnog čoveka i porodice, mislim da će oni nama u tom domenu dati šansu 3. aprila da može drugačije u državi i generalno iskrenije u politici - rekla je potpredsednica Srpskog pokreta Dveri.

Uglješa Mrdić istakao je da očekuje da kandidat SNS-a bude Aleksandar Vučić, koga je istakao kao jedinog mogućeg.

- Ja očekujem da naš kandidat bude jedini mogući, a to je Aleksandar Vučić. Koji je pokazao u proteklih 5 godina kako se vodi Srbija. Mi iz Srpske napredne stranke imamo jedan interes, a to je interes države Srbije i svih njenih građana. Borimo se za program i sprovođenje istog, borimo se za ujedinjenje jer samo ujedinjeni možemo da uradimo dosta toga za Srbiju. Očekujemo ubedljivu pobedu Aleksandra Vučića u prvom krugu za predsednika Srbije, pobedu SNS-a i naše koalicije na parlamentarnim izborima. Što se tiče opozicije, deo opozicije okupljeni oko Dragana Đilasa i Vuka Jeremića nemaju neki program, nit imaju kandidate. Svi bi oni da budu premijeri i predsednici, da se vrate na vlast, ali nemaju program. Srpska napredna stranka je uvek otvorena za saradnju, ako je to u interesu Republike Srbije - istakao je Mrdić.

Radmila Vasič navela je da Dveri jedine uočavaju problem malih, običnih ljudi.

- I SNS i SPS ne prepoznaje svakodnevne probleme građana, zaboravili su šta znači kada su prevozi neredovni i kada ulice nisu čiste - isktakla je Radmila Vaisć koja je dodala da smatra da stranka Dveri jedina to prepoznaje.

SNS je odgovorna stranka, koja brine i svojim građanima.

- SNS je jedna odgovorna stranka, mi se zalažemo za nešto što je bilo zaboravljeno svih ovih godina, a to je odgovornost. Mi nismo iznad građana, već smo u njihovoj službi. Mi svakodnevno rešavamo probleme. Od jutros gradski prevoz funkcioniše odlično, mi svakog dana izdvajamo vreme da porazgovaramo sa običnim građanima, kako u svojoj kancelariji, tako i van nje, pa čak i u njihovim domovima - istakao je Uglješa Mrdić, član predsedništva SNS-a.

