PREMIJERKA BRNABIĆ: Opasnost od atentata na Vučića još nije otklonjena! Još uvek to nismo sprečili, vodi se borba

BEOGRAD - Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da opasnost od atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, još nije otklonjena.

"Komuniciramo i sa zemljama van Evropske unije o tome. Mi to još uvek nismo sprečili, i dalje se vodi borba i opasnost nije otklonjena", rekla je ona za TV Pink.

Ona je rekla da je nemoguće da je vođa "kavačkog" klana Radoje Zvicer, za koga se sumnja da je umešan u organizovanje atentata na predsednika Srbije, "toliko jak" bez podrške državnog vrha.

"Nemoguće da neko iz Crne Gore nije znao za Zvicera i da nije to sprečio. U to ne verujem", rekla je Brnabić.

Brnabić je još jednom dodala da je informacija o atentatu došla od Europola.

- Mi o svemu razgovaramo i sa EU i sa zemljama van Evrope. Mi ovo još uvek nismo sprečili, niti smo zaustavili. Ovde se vodi borba, i opasnost nije otklonjena. Što se Milo prepoznao, dovoljno govori o svemu tome. Ja sam nekoliko puta rekla, uključujući i nedelju da znamo da je organizator, i jedan od njih Zvicer. Ja ne vidim kako bi Zvicer mogao da postane tako jak i tako moćan, a posebno u tako maloj zemlji, bez da je imao podršku državnog vrha. mafija u Srbiji nije postala ni jaka ni moćna. Mi smo posle meseci i godina, istrage došli do čvrstih dokaza, mi smo odmah reagovali, i to je predsedenik naše države uradio, on im je objavio rat. Milo nije znao za mafiju, narkotike, oružje? Nije sprečio dalji izvoz čitavog tog kriminala... To opet nije moj problem, to je problem ljudi u Crnoj Gori i nekih policijskih struktura na globalnom nivou - kaže Brnabić.

Temeljni ugovor sa SPC

Komentarišući temeljni ugovor, Brnabić navodi da nijedna druga crkva u Crnoj Gori nije prošla kao SPC.

- To je nešto u šta ja neću ulaziti, jer nemam ingerencije kakvi će se ugovori potpisivati. Važno je napomenuti da su oni SPC pokušali da izbace iz Crne Gore, bez obzira na ljude koji žive u Crnoj Gori. Pokušali su da nam oduzmu imovinu, i da na temelju toga naprave neku svoju - rekla je Brnabić.

O opoziciji

Govoreći o Goranu Markoviću i Vladeti Jankoviću, kao i njihovom komentarisanju o spomeniku Stefanu Nemanji, Brnabić kaže da su se oni predstavili sami, i da je nepotrebno komentarisati kakvi su oni.

- Oni misle da, što si dalje od kruga dvojke, vi ste manji, lošiji. Hiljadu puta smo čuli da smo mi sendvičari, botovi, krezubi... - kaže Brnabić.

Kako Brnabić kaže, Ovčarsko-kablarska klisura je poput Srpske Svete Gore.

- Otvorili smo u nedelju 11,3 kilometara, i ostalo je jako malo. To je najteža deonica, puno je mostova i tunela. Ono što nas raduje što izmeštamo saobraćaj iz Ovčarsko-kablarske klisure, i paralelno, kako gradimo auto - put, klisuru vraćamo svom prirodnom.

Brnabić dodaje, da kada, bude gotov auto-put, klisura će se vratiti crkvi.

- Tamo sam išla 4 puta, ići ću opet da obiđem prirodnjački muzej. Čitava deonica auto - puta biće završena do kraja godine. Vidim da su ljudi taj put nazvali Pista u Monci, jer tako izgleda. To je mnogo olakšalo Čačanima život - priča Brnabić.

Kurir.rs/Beta/TV Pink/Novosti