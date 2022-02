VUČIĆ PLAĆA REKONSTRUKCIJU SPOMENIKA MILICE RAKIĆ: To radim da bih pokazao koliko su ona i njeno stradanje važni za srpski narod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio iz Monaka i, između ostalog, govorio i o oskrnavljenom spomeniku Milice Rakić na Tašmajdanskom parku.

On je još ranije izjavio da će od svojih para platiti rekonstrukciju spomenika.

"To je bila moja ideja, ali samo da bih ukazao na značaj tog spomenika. Ta vrednost je jako mala, nekoliko stotina evra. Ne radim to da bih ja bio veliki, nego da bih pokazao koliko je za srpski narod važna Milica Rakić i njeno stradanje. A ne zato što sam želeo da kupim nečiju podršku. To što na ovaj način govore o ovome, to više govori o njima. Oni ne razumeju da postoje kod ljudi i ciljevi koji su važniji od javnog mnjenja. Pobeda na nekim izborima bi bila ubedljivija nego ikada, ali briga o budućnosti Srbije je sada najvažnija iznad svih izbora", rekao je Vučić.

