SRBIJA MOŽE DA POMIRI UKRAJINU I RUSIJU! Iz ovih razloga se smatra da možemo UTICATI NA PRESTANAK RATA, treba ponuditi USLUGU

Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je u specijlanom obraćanju rano jutros sve one koji bi eventualno mogli da se umešaju u situaciju u Ukrajini.

- Ko god pokuša da ometa delovanje Rusije, štaviše, da stvori pretnje Ruskoj našoj zemlji i narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti trenutan i da će vas dovesti do takvih posledica sa kojima se nikada u svojoj istoriji niste suočili - upozorio je Putin.

Putin je rekao da su sve neophodne odluke donete i da se nada da će njegovu poruku imati ko da čuje.

Podsetimo, ruski predsednik je noćas doneo odluku o specijalnoj vojnoj operaciji u Donbasu. Šef države istakao je da planovi Rusije ne uključuju okupaciju Ukrajine.

Advokat i predsednik Udruženja lobista Srbije Nenad Vuković smatra da Putina nisu ozbiljno shvatili kao i da bi svi sukobi trebali da se reše pregovorom, a ne ratom.

- Za mene bi pobeda bila da nije došlo do eskalacije sukoba, ovo ne odgovara nikome. Srbija mora da završi fokus na svojim interesima. Državnici moraju da budu odgovorni i da se nesporazumi rešavaju pregovorima a ne eskalacijom nečime što liči na rat. Ovo niko nije očekivao. Između Rusije i Amerike treba da dođe do deeskalacije, došlo je do radikalizacije. Putina očigledno nisu ozbiljno shvatili - rekao je Vuković gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Vuković smatra da je ovo pravi trenutak da Srbija ponudi svoje usluge u smislu pregovora, kako bi došlo do pomirenja Ukrajine i Rusije.

- Srbija mora da sačuva razum. Smatram da bi Srbija bila idealna zemlja da ponudi svoje usluge u smislu pregovora u pomirenju Rusije i Ukrajine. Srbija je izvor bliskosti sa obe zemlje, neutralni smo, nismo u NATO, nismo u ruskom bloku i Srbija je idealna za to. Taj glas bi trebao što pre da se čuje i to međunarodno, mi smo relativno mala zemlja ali smo uticajni. Time bismo pokazali ličnost ostalim akterima a i nameru da u ovoj situaciji budemo proaktivni jer trenutno deluje da će se ovaj problem širiti. Nikome nije u interesu da se sukob proširi, zaista mislim da smo prava država da pošaljemo poruku mira i ponudimo svoje usluge, pa i da napravimo samit u Beogradu - kaže Vuković.

