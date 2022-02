DRECUN ZA KURIR O MOGUĆEM PRIJEMU TZV. KOSOVA U NATO Spremaju se za vojne aktivnosti TURCI IM OBEZBEDILI BORBENE DRONOVE BAJRAKTAR

Takozvani ministar odbrane tzv. Kosova Armend Mehaj, "na osnovu realnosti stvorene nakon ruske vojne agresije u Ukrajini i njenog odraza u ukupnom bezbednosnom okruženju Zapadnog Balkana, Evrope i sveta, tražimo od SAD i svih saveznika i partnerskih zemalja da ubrzaju proces članstva Kosova u NATO".

O ovoj temi je za Kurir govorio Milovan Drecun, predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Srbije.

- Kada slušamo albanske političare sa Kosova i Metohije vidimo da je Gebels još uvek živ. Njegov metod rada je i dalje prisutan. Priština koristi svaku situaciju i na međunarodnom planu da vodi jedan pravi propagandni rat, a sve sa namerom da nas prikaže kao prorusku, antizapadnu zemlju i da na osnovu toga izdejstvuju nešto protiv nas - rekao je za televiziju Milovan Drecun za Kurir o traženju Prištine da hitno pristupi članstvu NATO

Milovan Drecun za Kurir ističe da postoje informacije da se Priština sprema za vojne aktivnosti, kao i da su nabavili borbene dronove Bajraktar od Turske.

- Pokušavaju da nas povuku u geostratešku igru. Vidimo da je i Orban rekao da ne želi da Mađarsku ne uvuče u rat. To što Priština pokušava sad to je konstantna njihova politika. Postoji problem takve tvorevine. Drugo mene brine. Očigledno je da se Priština nije opredelila za rešavanje problema koji su prisutni na Kosovu i Metohiji i u odnosu sa Beogradom. Prišina odlazi u Brisel da ne bi bila optužena da minira dijalog, ali uopošte ne utiče na u njemu. Šta oni rade? Opredeljuju se za pokušaj vojnog rešenja onoga što je njima trn u oku - a to je sever KiM. Ovih dana smo videli neke njihove užurbane aktivnosti. Bio je komandant njihovih takozvanik kosovskih bezbednosnih snaga u Albaniji, tražio je još veću podršku Albanije, kao i protivoklopno naoruanje da im se dostavi. Videli smo da je Vjosa Osmani u poseti Turskoj po informacijama koje dolaze do nas, izgleda dogovorila nabavku veoma efikasnih borbenih bespilotnih letilica - Bajraktar kojeTurska namerava da im dostavi. Oni se pripremaju za vojne aktivnosti, umesto da se posvete dijalogu. Mi smo se apsolutno opredelili za mirno rešenje - rekao je Drecun za Kurir televiziju.

