BOJAN TORBICA ODGOVORIO OBRADOVIĆU: Boško je lažni patriota, ali je pravi sledbenik ideje Dimitrija Ljotića

BEOGRAD - Boško Obradović je lažni patriota, ali je pravi sledbenik ideje Dimitrija Ljotića. Obradović, kao Ljotić, kao svaki izdajnik i fašista, prepoznaje prave srpske patriote i sve one koji čvrsto veruju u ideju slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti. Zato izdajica Boško Obradović i napada našeg lidera Aleksandra Vulina čije se misli, ideje i politika oslanjaju na vrednosti antifašizma", poručio je potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Bojan Torbica lideru Dveri Bošku Obradoviću.

"Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, istinski levičar i patriota, Srbe vidi kao slobodan i ujedinjen narod, a Boško Obradović kao sluge strancima. Nije prvi put da Obradović vređa i napada političke neistomišljenike, ne treba da podsećamo da su on i njegovi ljotićevci tukli i maltretirali novinarke zbog izgovorene reči, da su razbijali RTS i pretili vešalima, da su u sred Beograda palili knjige kao da je Minhen iz tridesetih, ne treba da podsećamo da su imali bolesne porive i želje da svoje političke oponente tuku i unakažene razvlače po ulicama. Naš lider Aleksandar Vulin je pravi i dokazani levičar, ali je zstrašujuće to što Obradović godinama promoviše one ideje za koje smo mislili da su zauvek poražene i iskorenjene, ideje koje nisu svojstvene srpskom narodu i koje izazivaju gnev, gađenje i loša, bolna sećanja kod srpskog naroda", odgovorio je potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Bojan Torbica lideru Dveri Bošku Obradoviću.

