GENERAL LAZAREVIĆ I ŠLJIVANČANIN O VOJNOJ STRATEGIJI U UKRAJINI: Rusija zbog civilnih žrtava ne koristi maksimalno vatrenu moć

Prošla su 24 dana od početka sukoba u Ukrajini. Mnogi su mislili da će rat biti brzo gotov, a sada su, međutim, mišljenja potpuno drugačija i više se niko ne usuđuje da prognozira do kada bi ovo ludilo moglo da potraje. Smatrali su razni eksperti i laici da će Rusija, kao jedna od najmoćnijih vojnih sila na svetu, brzo završiti dejstva u Ukrajini i da će za svega nekoliko dana ostvariti svoje ciljeve. Međutim, Ukrajinci su tvrd orah. Sagovornici Kurira, general Vladimir Lazarević, bivši komandant Prištinskog korpusa u vreme NATO agresije na Srbiju, i Veselin Šljivančanin, bivši oficir JNA, daju svoje viđenje sukoba u Ukrajini.

Prema rečima generala Lazarevića, reč je o ratu srednjeg intenziteta:

foto: Vladimir Milovanović

- Rusi to zovu specijalnom vojnom operacijom, dok Zapad tvrdi da je reč o invaziji Rusije na Ukrajinu. Jasno je da je ovde, suštinski, reč o sukobu Rusije i NATO - smatra general Lazarević.

On objašnjava da je Rusija godinama unazad upozoravala da neće dozvoliti širenje NATO na istok i raspoređivanje raketa na svojoj zapadnoj granici. Takođe, godinama je međunarodnoj zajednici skretana pažnja na katastrofalan odnos Ukrajinaca prema ruskoj zajednici u Donbasu i Lugansku i na zločine koji se tamo čine prema ruskom stanovništvu. Međutim, Zapad kao da je bio gluv, ističe Lazarević i dodaje:

- Kada je sama taktika Rusije u pitanju, mnogi su skloni da kažu kako napredovanje Rusije ide sporo. Ali nije baš ako. Rusi primenjuju vazdušno-kopnenu doktrinu. To podrazumeva istovremeno dejstvovanje vazdušne i kopnene komponente. Helikopteri, avioni i bespilotne letelice svojim dejstvovanjem omogućavaju napredovanje kopnenih snaga - objašnjava Lazarević podvlačeći da Rusija ima izuzetno snažnu kopnenu komponentu i oklopno mehanizovane jedinice.

- Međutim, evidentno je da Rusija ne koristi maksimalno svoje resurse i da daju sve od sebe kako bi civilne žrtve i masovna razaranja bili svedeni na minimum. Jednostavno, nisu se opredelili za taktiku rušenja svega pred sobom, kako su, na primer SAD i NATO, dejstvovale u Siriji, Iraku i Libanu - naglašava Lazarević. Podvlači da posle ovog sukoba više ništa neće biti isto i da će po njegovom završetku u Ukrajini nastati novi svetski poredak.

- Ovo je, s vojnog aspekta, rat srednjeg intenziteta, ali s političkog i ekonomskog, on predstavlja planetarni sukob - zaključuje Lazarević.

Bivši oficir JNA Veselin Šljivančanin ima slično mišljenje. On kaže da je Rusija jasno stavila do znanja zašto ulazi u sukob, a predsednik Putin je decidirano pobrojao sve prevare Zapada od devedesetih godina do danas.

foto: Preent Screen

- Iako ima moćno oružje, Rusija ga ne koristi u maksimalnom kapacitetu zato što želi da izbegne masovno stradanje civila i razaranje gradova - smatra Šljivančanin. On ističe da od sukoba u Ukrajini najviše štete trpi Evropa i da će po završetku ovog rata sve izgledati potpuno drugačije.

- Nadam se da će ukrajinska vlast shvatiti gde im je mesto i da će iskreno ući u pregovore s Rusijom, a prestati da sluša Ameriku i NATO.

Sa druge strane, vojni komentator Aleksandar Radić ima drugačije viđenje dosadašnjeg toka sukoba. On kaže da je Rusija u prvi mah zaista pokušala da izbegne veća razaranja gradova i veliki broj civilnih žrtava, ali da se poslednjih dana to ne bi moglo reći.

foto: Kurir.rs

- Zasad nema indicija da bi moglo da dođe do sklapanja primirja. Rusija pokazuje volju da nastavi dalje. Pitanje je samo koliko je spremna i pripremljena za sankcije koje joj je Zapad uveo. Tu značajnu ulogu može da odigra Kina, ali je još neizvesno kako će se ona postaviti - naglašava Radić dodajući da je sada težište Rusije opsada Kijeva i pokušaj da se preseku komunikacije sa ostatkom teritorije.