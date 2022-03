PUTIN PRAVI NOVU SEVERNU KOREJU OD RUSIJE: Čanak snažno osudio napad na Ukrajinu TO JE KAO DA HOĆETE DA POSRBITE CRNOGORCE

Političar je naveo da je nedopustivo što Rusija preti nuklearnim oružjem.

- Ovaj tip agresije koji je Ruska Federacija napravila nad Ukrajinom je nešto nedopustivo. Još od Drugog svetskog rata postoji jedno nepisano pravilo, ali koga su se svi pridržavali, da se za regionalne sukobe nikada ne spominje nuklearno oružje, jer je ono bilo osmišljeno kao oblik odvraćanja neke druge strane u vreme Hladnog rata od direktnog konflikta. Opet na neki paradoksalan način nuklearno oružje je čuvalo svetski mir. Sada više nije tako. Putin je otvoreno rekao da ako se neko umeša u agresiju njegova zemlja biće suočena sa nikada viđenim posledicama. Jedine nikada viđene posledice na tlu Evrope i Severne Amerike su nuklearno oružje. Njegov bliski saradnik je govorio o tome da ako Rusija bude ugrožena ne isključuje upotrebu nuklearnog oružja. Oni otvoreno govore o nuklearnom oružju što je bukvalno ucenjivanje cele planete. Kada mi neko krene sa tim da Rusija ima svoje pravo ja im postavim pitanje. Da li se opseda Moskva ili Kijev? Da li je sravljen do temelja Marijupolj ili Sankt Petersburg? Da li je 3.500.000 građana pobeglo iz Rusije kao izbeglice ili se to dešava u Ukrajini - upitao je Čanak u jutarnjem programu Kurir televizije.

Voditeljku Olju Lazarević je interesovalo da li su SAD mogle jednom rečenicom da izbegne rat, odnosno da saopšte da Ukrajina neće ući u NATO. Nenad Čanak smatra da je tu jedna velika zabluda i da Ukrajina ima pravo da odluči sama.

- Ukrajina je nezavisna, suverena država i članica Ujedinjenih nacija. Da li će ući ili neće ući u neki vojni ili politički savez je njeno suvereno pravo. Samim tim, kad zvaničnici Ruske Federacije kažu da neće NATO na njenim granicama, to je sasvim lepo, ali niko nije ni rekao da će taj isti NATO da uđe u Rusiju. Da li će leteti raketa sa nuklearnom bojevom glavom 4 minuta ili 4 minuta i 26 sekundi? Je li to razlika? To su priče za malu decu iz 19. veka - relkao je Čanak i naglasio da su takve priče izašle iz klike koja trenutno vlada Rusijom.

Putin prema njegovim rečima pokušava da napravi malo veću Severnu Koreju od Rusije.

- To na dobro da izađe ne može. Hiljade građana je uhapšeno zato što su se pobunili protiv rata koji se vodi u Ukrajini. Marijupolj je grad gde se sto posto govorio ruski jezik. Rušite do temelja grad zato što ljudi ne mogu da govore ruski i to baš grad gde se u potpunosti govorio ruski?! Potpuno je jasno da nije cilj nikakva odbrana Rusa već agresivni rat protiv suverene države. Sve to sa ciljem da se osvoji teritorija. Ljudi nisu Ukrajinci nego su Rusi, ali su se malo zbunili. Kao što imate kod velikosrpskih nacionalista ideju da Crnogorci ne postoje već su to Srbi koji su se malo zbunili, ali su malo u toj zbunjenosti zaboravili da su Srbi, pa ih treba posrbiti. Takva je priča i ovde, ali zaboravlja se da ste u vreme Sovjetskog Saveza, koji je u svesti ruskih nacionalista bio Velika Rusija sa lažnom ličnom kartom, u samom Kijevu imali samo jednu gimnaziju na ukrajinskom jeziku. Sada kad ljudi žele da imaju svoj jezik, ne braneći da se govori ruski, organizujete ovakvu vrstu divljaštva - naveo je Čanak.

Političar se osvrnuo i na predsednika Vladimira Putina za koga smatra da je "prevarant".

- Putin je najobičniji policijski prevarant i to moramo da razumemo. Kada pogledate ko su 10 najbogatijih ljudi u Rusiji vidite da su 9 od 10 tajna policija KGB koji su dobili pristup da naplaćuju prirodna dobra Ruske Federacije. Kad pogledate 10 najbogatijih ljudi u Americi vidite da su to ljudi koji su inovatori i koji su napravili svet ovakvim kakav jeste - istakao je Čanak.

