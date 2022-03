PREDSEDNIK VUČIĆ: Bojim se sutrašnjeg dana zbog NATO sastanka! I kad kažem da je najteže, uvek imam nešto u rukavu za naš narod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji gostujući u emisiji "Signali" na Radio televiziji Vojvodine.

Predsednik Vučić je počeo saopštivši jednu lepu vest, a onda je prešao na teške teme kao što su svetska ekonomska kriza, sukobu u Ukrajini, situacija na KiM, godipnjica NATO agresije...

"Imam dobru vest. Stigla je treća kompozicija Štadlerovih vozova u Šid večeras. Sutra ili prekosutra će početi da saobraća. Povećaćemo broj linija Beograd - Novi Sad", počeo je predsednik Vučić.

"Kad smo otvorili Pupinov most, prvih 15 dana nije bilo nikog, a sada su gužve. Tako da treba vreme da se ljudi naviknu i na voz, postaće im svakodnevnice".

"Loše vesti jedna drugu stižu, a dobrih vesti nema".

"Večeras gledam, cena nafte je 122, a danas je bila 118. Gas je poskupeo čak 25 odsto".

"Ljudi treba da znaju da brinemo i radimo sve što može da se uradi".

"Bezbedni smo čak i da nemamo žetvu, a sa tom žetvom mnogo toga možemo da ponudimo regionu, ali i šire. Rusija i Ukrajina su drugi i četvrti proizvođač pšenice u svetu. Pitanje je kako dovući tu pšenicu u Egipat. Mi ćemo da gledamo da pomažemo trgovcima, cena je dobra. Raste, bude stabilna nekoliko dana, onda opet počne da raste ".

"Vlada Srbije sutra donosi prvi izuzetak od odluke. Ide određena količina u Albaniju"

"Od Rusije smo naručili dva helikoptera 'Kam', koji mogu da ponesu po 5.000 litara vode. Oni su najbolji na svetu. Samo sada ne znamo kako će stići do Srbije".

foto: Printscreen/RTV

"Molim ljude da ne kupuju mnogo ulja. Biće i da pomognemo Srpskoj, BiH"...

"Javila nam se fabrika sladoleda, nedostaje im mleka u prahu, obratili se državi, a meni su se ljudi smejali zbog toga. To nam je važno za decu. Važno nam je i za konditorsku industriju. Naći ćemo i palmino ulje, ja ne znam zašto, ali i to nam je jako bitno".

"Mi se nalazimo u izbornoj kampanji, kada je onima koji su protiv vlasti sve dozvoljeno. Valjda su se nadali da će rafovi biti prazno, a svega imamo".

"Sve cene građevinskog materijala su otišle. Za koji dan će asfaltiranje ulica biti dvostruko ili trostruko skuplje. Nama je inflacija uvezena i to znaju svi, ali opet je višestruko manja nego u Americi i drugim zemljama".

"Kažu smanji akcizu na naftu. Pogledajte cenu ulja kod nas i cenu u regionu. Više je nego dvostruko manja nego u BiH. Ako se i akcize od nafte odreknemo, od čega ćemo da finansiramo državu?"

foto: Printscreen/RTV

"Ljudi, situacija je užasno teška. Pozivam naše ljude da se vrate, ovde će im biti bolje".

"Kako stvari stoje, moguće je da ruske snage zauzeti Marijupolj, očekujem još žešće sudare. Imam strah od sutrašnjeg dana i novog sastanka NATO", rekao je predsednik i pohvalio izjavu Jensa Stoltenberga.

Vučić kaže da će plate i penzije biti redovne.

"Gledaćemo da stopa javnog duga bude ispod 60 odsto. Javni dug je zao drug i to nam nije potrebno".

"Uzdam se u rad, marljivost i sposobnost. Ne uzdam se u sreću".

"Mi u Srbiji nemamo gas i naftu, stoprocentno zavisimo od uvoza".

"Svakako će biti teško, ali ja i kad kažem da je najteže, uvek imam nešto u rukavu za naš narod".

"Kad pogledam zemlje u našem okruženju, ni za šta na svetu ne bih bio u njihovom rukovodstvu".

"Uzmite malj, udarajte me po glavi i neću vam reč reći. Ali ako počnete da pretite da Srbiji neće dolaziti fabrike, samo vam ostaje da plačete i da ne znate više šta da odgovorite na to".

foto: Printscreen/RTV

"Patriotizam je da sačuvamo mir i Srbe na KiM. Da gradimo Gračanicu i Kosovsku Mitrovicu, da pomognemo našim mučenicima u Sirinićkoj župi. Moramo da sačuvamo mir i brinemo o našim roditeljima i našoj deci. Pitanje odgovornosti je ključno pitanje. Ljudi treba da znaju da izbori nisu igra i da država nije igračka".

Podsetio je da je francuski predsednik Emanuel Makron rekao građanima usred kampanje da se pripreme za vaučere za hranu.

"Seljak će proći u redu u ovoj krizi. Nova žetva će doneti dobru zaradu. Naši malinari u centralnoj Srbiji dobro zarađuju. Žao mi je naroda u Toplici jer je bila loša cena oblačinske višnje".

Vučić je ponovio da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova.

"Oni su hteli da dobiju, sa pečatom Vlade Srbije da 'Vlada Srbije traži od Vlade Republike Kosovo', čime bismo mi de fakto priznali lažnu nezavisnost tzv. Kosova".

Vučić je ocenio da se Aljbin Kurti stalno "iživljava" nad Srbima, jer želi da pošalje poruku da Srbima nije mesto na Kosovu i Metohiji.

"Hoće da sruše (prištinske vlasti) jedinstvo srpskog naroda na Kosovu, ali srpsko jedinstvo ne mogu da sruše".

On je rekao da je Srbija pristala na "svakojake" kompromise, ali da nikada neće priznati Kosovo i Metohiju.

O sutrašnjoj godišnjici početka NATO agresiji, kaže:

"Ljudske živote ne možete da vratite. Danas, posle 23 godine, najbolje se vidi koliko je užasna, pogrešna i protivpravna bila akcija 19 NATO zemalja. Glupo zvuči što je tadašnji nemački ministar Joška Fišer rekao da sprečavaju novi Aušvic, kao što glupo zvuči kada Rusiju optužuju za agresiju".

Vučić je dodao da je u Rambujeu bila teška situacija i da ne može da kaže da je Slobodan Milošević kriv za bombardovanje, već je kriv onaj ko je napao, kriv je NATO.

"Uradio bih drugačije od Miloševića, prekinuo bih to posle nekoliko dana, makar to značilo da podnesem ostavku".

On je dodao da Rusija tada jeste uvela sankcije Srbiji, ali da to nije bio (predsednik Rusije Vladimir) Putin, "on je tek kasnije došao".

"U svetu u kom nema morala, vrednosti i principa, mi moramo da čuvamo naš moral, naše vrednosti i principe međunarodnog javnog prava. To Srbiji daje dodatnu snagu i moralnu i slobodarsku notu koja je suština opstanka naše nacije".

(Kurir.rs)