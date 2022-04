TRZAVICE Opozicija se posvađala pre nego što su pošteno i razgovarali! Boško i Zavetnica: Đilas nema monopol u opoziciji!

Deo opozicije oko lidera SSP Dragana Đilasa, Patriotskog bloka Boška Obradovića i Zavetnika Milice Đurđević Stamenkovski još se pošteno nije ni sreo ni razgovarao, a već su zaratili.

Traži tehničku vlast

Sve je počelo kada je Đilas predložio da se ponove izbori na 258 biračkih mesta ili da se do kraja godine održe novi izbori u Beogradu, o čemu bi on da razgovara s predsednikom SNS Aleksandrom Vučićem.

- Izbori u Beogradu moraju da se ponove na preko 250 mesta. Druga opcija je da, umesto ponavljanja na tih 20 odsto birališta, imamo nove izbore u Beogradu do kraja godine - napisao je na svom Tviter nalogu Đilas.

foto: Dragana Udovičić

Rekao je i da bi tada bila formirana tehnička vlast koja bi formirala nove slobodne izbore u kratkom roku.

S tom idejom složio se i lider SDS Boris Tadić, čija koalicija nije prešla cenzus u Beogradu.

- S Draganom Đilasom sam razgovarao o tome da se ide na nove izbore u Beogradu do kraja godine i nemam ništa protiv toga. Ne znam kakav je stav drugih opozicionih, koalicionih partnera jer nismo raspravljali o tome do sada. Mi prihvatamo i jedno i drugo rešenje - rekao je on.

foto: ATAImages/ Antonio Ahel

Međutim, Đilasov istup je izazvao gnev ostatka opozicije koji je u prestonici prešao cenzus - Obradovića i Đurđević Stamenkovski.

- Znam da je ovo što ću reći neprijatno, ali to neko mora da kaže: niko više nema monopol u opoziciji da govori u ime svih nas, pa ni Dragan Đilas. A posebno niko nema saglasnost da pregovora s Vučićem. Prošlo je vreme dvopartizma i dueta Vučić-Đilas. Sada se pita Patriotski blok! - poručio je Obradović na Tviteru.

foto: Pokret Dveri

Neće ni Tadića

Protiv Đilasovog pokušaja da zastupa celu opoziciju je i predsednica Zavetnika.

- Đilas nema mandat, niti bilo kakva druga ovlašćenja da u ime cele opozicije pregovara s predsednikom SNS Aleksandrom Vučićem u vezi s beogradskim izborima - rekla je ona i navela da su novi izbori za beogradsku skupštinu najrealnija opcija, ali da postoje zakoni, procedure i institucije, te da to ne može biti predmet dogovora dva čoveka.

foto: Printscreen Happy TV

Ona je takođe odbila i ideju da cela opozicija, ukoliko se usvoje prigovori i ponovi se glasanje na više od 250 biračkih mesta, glasa za Tadićevu listu kako bi joj pomogli da uđe u gradsku skupštinu, za šta joj fali veoma malo.

Jedini koji je podržao Đilasovu ideju da razgovara s Vučićem je bio lider DSS Miloš Jovanović, koji je rekao da svi relevantni politički akteri treba da sednu i razgovaraju i da pokušaju da smire ostrašćenu atmosferu i polarizaciju u društvu nastalu nakon održanih izbora.

Đorđe Vukadinović Ponovljeno glasanje neće promeniti odnos snaga Urednik Nove političke misli Đorđe Vukadinović za Kurir ocenjuje da ponavljanje izbora na, zasad, pet biračkih mesta neće ništa značajno promeniti u odnosu snaga. - Ne verujem da će se nešto bitno promeniti odnos snaga, više je u pitanju postizborno sleganje terena i tla nego najava nekog novog zemljotresa. Iako je to teorijski i matematički moguće, ne očekujem promenu snaga - kaže Vukadinović. On ocenjuje da poziv dela opozicije da se glasa isključivo za Tadićevu koaliciju "Ajmo ljudi" neće imati efekta. - To nije neuobičajeno, ali mislim da će u najboljem slučaju biti polovičan efekat, ako uopšte do toga i dođe - kazao je on.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Profimedia