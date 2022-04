KALIF UMESTO KALIFA! Đukanović o politici opozicije: Oni ne mogu da utvrde ko im je lider, a traže duel sa Vučićem

Vladimir Đukanović, član Predsedništva SNS, gostovao je u emisiji Usijanje gde se osvrnuo na sastanak predsednika Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa i istakao da opozicija ima neodgovorni pristup politici.

- Zbog čega je Dragan Đilas zatražio sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem? - pitala je voditeljka Jelena Pejović.

- Pojasnio je to u svojoj izjavi, da on smatra da izbori u Beogradu treba da se ponove. Sada videćemo, prvo moraju da se završe izbori. Ima još na četiri mesta da se ponove. Sa druge strane ako je neko nezadovoljan nečim, mada ne znam čime osim svojim rezultatom. S obzirom da su jako loše prošli na izborima. Sada pokušavaju da iscrpe sva pravna sredstva. Izborni rezultati su jasni. Prvoplasirani u odnosu na drugoplasiranog ima 17% prednosti odnosno 140.000 glasova prednosti - istakao je Đukanović u Usijanju na Kurir televiziji.

Kakve posledice može da ima ovaj sastanak, kako je Dragan Đilas sebe proglasio da bude predstavnik svih onih koji se ne slažu sa njim i kako on sada pregovara sa predsednikom Vučićem?

- To ko će kod njih da bude kalif umesto kalifa, stvarno me ne interesuje. E to vam je bilo ono pre izbora što su nam pričali zašto ne ide Vučić sa nekim na duel. Pa sa kim da ide? Kada ne možete da utvrdite ko vam je lider opozicije. Jedno vreme su govorili da je Đilas lider njihove koalicije, a sada vidimo da njegova koalicija govori da on to nije. To je jedna šizofrena koalicija jer se tu ne zna ko tu šta zastupa. To je neodgovoran pristup politici. Jer se njihova kompletna politika je bila zasnovana na "mrzim te Vučiću". Mi ni za jednu vlast nemamo kvalitetnu opoziciju, ali ovo je danas sačuvaj Bože i sakloni - rekao je Đukanović.

Da li do slične situacije, uslovno rečeno nemoguće kombinatorike kao 2008. godine, može doći i sada?

- Ne može da dođe do toga, jer i da vi sada uzmete odbornike SNS i SPS koji su bili do sada vlast vi suštinski imate komotnu većinu. Nemam nikakvu dilemu da bi to moglo da se napravi. Ja sam se čuo sa Vučićem posle tog sastanka i on mi je doslovno i rekao da će on izneti taj Đilasov stav pred predsedništvo stranke do kraja nedelje. Tako da ćemo mi o tome razmotriti i videćemo kako i šta dalje - rekao je Đukanović.

Dragan Đilas se zalaže, kao što je i sam rekao, da odbrani volju Beograđana tako što će tražiti nove izbore.

Šta je volja Beograđana, s obzirom da je opozicija kompletna imala 4 puta više kontrolora na izborima?

- Tih 86 prigovora nije zasnovano ni na čemu. Ako imate vašeg kontrolora na biračkom mestu koji potpiše zapisnik, pa znači da na tom biračkom mestu nije bilo ništa sporno. To je više njihova kampanja. Na svim biračkim mestima opozicija je imala većinu - rekao je Đukanović.

