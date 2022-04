MEĐUNARODNO PRAVO JE ONO ŠTO AMERIKA ODREDI DA BUDE, PA POSLE SPINUJE Anđelković: Iza napada na Srbiju stoje OVA 2 ČOVEKA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je juče premijeru lažne države Kosovo Aljbinu Kurtiju i predsedniku Crne Gore Milu Đukanoviću.

Kako je naveo, poslednjih šest meseci ubrzana je kampanja žigosanja Srbije koja dolazi iz pojedinih stranih centara moći, ali i iz dela regiona koji svoj uspeh uvek vidi u neuspehu i propasti Srbije.

foto: Kurir televizija

Šta se krije iza novih napada Aljbina Kurtija i Mila Đukanovića pitali smo goste Kurir televizije Minu Zirojević sa Instituta za uporedno pravo i Zorana Anđelkovića, bivšeg predsednika izvršnog veća Autonomne pokrajine Kosovo.

- I Kurti i Đukanović već više godina od kada je Srbija počela da napreduju upućuju teške i pogrde reči prema Beogradu i Srbiji. Kurti i Omanijeva su pokušali su da sukob u Ukrajini iskoriste za svoje ciljeve - rekao je Zoran Anđelković, bivši predsednik izvršnog veća Autonomne pokrajine Kosovo.

foto: Kurir televizija

Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo istakla je da je Otvoreni Balkan proces koji dovodi do smirivanja tenzija.

- Sva prava, ukuljučujuči i ljudska prava doneta su da bi se zaštitio pojedinac i da bi s eon osigurao od sile države. Živimo u sunovratu međunarodnog prava, etike i morala. Oni koji pričaju da je Ukrajina u pravu ne sećaju se šta se dešavalo u Hrvatskoj, ne samo u Crnoj Gori, i u Albaniji i Severnoj Makedoniji. I to pričaju Albanci koji svojim sugrađanima ne daju da idu na groblje, na primer. Otvoreni Balkan dovodi do toga da se smanje tenzije, a to nikome ne odgovara, sem naravno ljudima koji žive u regionu. U slučaju da postoji zamrznuti konflik, on može da se odledi i stvori - rekla je za televizijzu Kurir Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo.

foto: Kurir televizija

Anđelković tvrdi da je za Ameriku međunarodno pravo samo što ona misli da je međunarodno pravo.

- Međunarodno pravo je ono što se napravi da je stav u Vašingtonu. Vidi se da je to jedino međunarodno pravo. Kada oni odrede šta je za njih interes, što je gotovo suludo, onda to postane medijsko spinovanje, onda to postane nešto što je ispravno i onaj koji nije za to onda je on protiv međunarodnog prava ili protiv pravde. Nažalost, ovde se dve, tri decenije pokušava da se inauguriše neko pravo i onaj koji je protiv, on je protiv ljudskih prava - rekao je Zoran Anđelković.

