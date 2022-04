KAREN DONFRID DOLAZI U BEOGRAD! Šešelj i prof. dr Deđanski o očekivanjima posete i pritiscima koje SRBIJA TRPI

Pomoćnica državnog sekretara SAD u Beogradu će se u utorak sastati sa našim zvaničnicima i pozvati Srbiju da unapredi reforme vezane za evropske integracije. Tema će biti i regionalna stabilnost.

O tome šta se očekuje od posete Karen Donfrid, ali i koje sve pritiske Srbija može očekivati od strane SAD i EU bila su pitanja voditelja Olje Lazarević i Gorana Anđelkovića u Jutarnjem Programu Kurir televizije na koja su odgovor dali prof. dr Stevica Deđanski i zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj.

foto: Kurir televizija

- Jesmo važan faktor i najveći smo na Balkanu, drugi smo u celoj Evropi koji nismo uveli sankcije. Mi nismo u istoj situaciji kao ostali. Stalno se provlači tema da ukoliko ne uvedemo sankcije da će se iz naše zemlje povući strane kompanije. Ako uvedemo sankcije Rusiji, ostaćemo bez KiM i Republike Srpske. Moramo da balansiramo i biće pritiska, mi moramo da odolevamo. Mi treba da brinemo o nama, ako nam neko da mogućnost da vratimo Kosovo onda imamo nacionalne interese. U toj varijanti bi mogli da menjamo percepciju - rekao je Deđanski.

foto: Kurir televizija

Šešelj smatra da je ulazak Srbije u EU iluzija.

- To je slika i prilika dijaloga i EU. Mislim da treba promeniti percepciju, rešenje Kosova ukoliko ne može biti u skladu sa nama ne treba Srbiji, ni brzo ni sporo. Bolje biti istrajan, važno je za očuvanje naših interesa da se to prenese u UN. Već 9 godina briselski sporazum nije ispunjen a Srbija je prihvatila i narušila svoju poziciju na Kosovu. Šta se to Srbiji nudi pa da mi uvedemo sankcije? Ulazak Srbije u EU je iluzija, EU više ne žele da se širi i to je jasno stavljeno do znanja. Makron je sam rekao da EU ide politikom unutrašnje reforme a ne širenja, oni nas vide kao male Ruse - rekao je Šešelj.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:57 DA LI ĆE DOĆI DO PONAVLJANJA BEOGRADSKIH IZBORA?! Dejan Miletić: Ukoliko se ponove, sigurno bi bilo promena