BIO SAM JEDINI MINISTAR KOJI JE SAČEKAO SRBE PROTERANE U OLUJI: Bingulac: Najteže mi je bilo da vidim oči starijih ljudi

Savezni ministar sporta tokom devedesetih i nekadašnji ambasador u Južnoafričkoj republici i Crnoj Gori Zoran Bingulac otkrio je za Kurir da je avgusta 1995. bio jedini iz tadašnje Vlade koji je na granici dočekao Srbe proterane iz Hrvatske u akciji "Oluja".

- Sad ću vam nešto ispričati i možda ću biti subjektivan jer, znate kako, imam braću i prijatelje od Knina do zapadnog Srema. Devedesetih sam koordinirao humanitarnu pomoć za ljude preko Drine i Dunava. Slučajno ili ne, bio sam jedini ministar koji je posle "Oluje", avgusta 1995, na granici sačekao naše ljude izbegle iz Hrvatske. Proterane sam sačekao kod Šida, obišao sam ih u hali gde su bili smešteni, bila je to tuga videti... Prethodno sam na sednici savezne vlade bio jedini koji je protiv donošenja odluke o blokadi Srba na Drini, zbog čega sam i danas ponosan. Najteže mi je bilo da vidim oči starijih ljudi. Tuga. Deca i ne znaju šta im se dešava, ali kad sam video te izgubljene poglede starih ljudi, bilo mi je jako teško. Nikada u životu nisam plakao, umem da kontrolišem emocije, pa nisam ni tada zaplakao, ali da jesam - nedovoljno bih suza imao. U to vreme sam, inače, rekao - ponašam se tako da praunuke mogu da pogledam u oči kad me jednog dana budu pitali: "Pradeda, šta si radio kad je srpskom narodu bilo najteže?" - naveo je Bingulac.

foto: Ana Paunković

Upitan da li je tačno da vlast tadašnjeg predsednika države Slobodana Miloševića nije htela da primi te ljude u Beograd, već da su hteli da ih "preusmere" na Kosovo, Bingulac je odgovorio:

- Ne. Bilo je tih priča, ali to nije tačno.

B. K.