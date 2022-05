ALBANSKA NOVINARKA ŽESTOKO ISMEVALA KURTIJA Drecun: On je najobičnija marioneta, koja DOBIJE PO NOSU kada nije poslušan (VIDEO)

Njegova aktuelna američka turneja proglašena je blamažom, a razotkriveno je i da je on spopadao zvaničnike SAD po hodnicima, stvarajući privid u javnosti da je imao regularne sastanke.

Kurti se za četiri dana boravka u SAD sastao samo sa direktorom Milenijum čelindž koorporacije Alis Olbrajt, iako je iz njegovog kabineta najavljivano da će se sastati sa brojnim zvaničnicima, predstavnicima albanske zajednice i organizacija, prenosi Ekonomija onlajn. Poslanik Samoopredeljenja Adnan Rustemi pravdao je Kurtijevu američku turneju, tvrdeći da će on u SAD imati brojne političke i ekonomske sastanke, uz opasku da zlonamerni komentari ne znače ništa.

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI, Profimedia

O Kurtijevoj poseti SAD oglasio se i novinar Berat Budžala koji je na Fejsbuku uporedio sastanke Kurtija i bivših predsednika tzv. Kosova Hašima Tačija i Ibrahima Rugove sa zvaničnicima SAD, aludirajući na to da su bivši predsednici imali stvarne susrete, dok Kurti zvaničnike prati samo preko interneta.

- To je njihova taktika. Da nahvataju nekog na hodniku, da se slikaju u prolazu i onda se to predstavlja kao neki veliki uspeh. Ne treba ispustit iz vida da je SAD i storila tu lažnu državu. Međutim, prema Aljbinu Kurtiju imaju neki odnos nego onaj koji su imali prema nekim njegovim prethodnicima, zbog toga to on pokazuje da nije dovoljno poslušan i da mu se zato ne dopušta mnogo. To mu je poruka da ne blamira neke američke zvaničnike i da ih ne omalovažava.

Drecun je dodao da je Kurti već "bio neposlušan".

foto: Kurir Televizija

- Jednom smo već imali situaciju u vreme Trampove administracije kada su oni posegli za kaznenim merama. Sećate se, Kurti je bio takozvani premijer i onda je došlo do prekomponovanja političke scene. To je lično Grenel uradio. Kurtija su skolonili zato što nije hteo da sluša sugestije koje su stižale iz Sjedinjenih Američkih Država - kaže Milovan Drecun.

foto: Kurir Televizija

Sličan osvrt imala je i novinarka Arbana Džara koja je poručila da je ona održala više sastanaka u SAD nego predsednica i premijer tzv. Kosova Vjosa Osmani i Aljbin Kurti. Ona je otkrila i da su Kurti i Osmani na komemoraciji Medlin Olbrajt na hodniku čekali da se sretnu sa važnim ličnostima SAD.

- To ukazuje samo na razliku koju on pokušava da stvori u sopstvenoj javnosti. Ono što jeste realna situacija je da je on najobičnja marioneta, koja kada je neposlušna dobije malo po nosu, kao što je i ovde bio slučaj - rekao je Drecun.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

08:15 Šljivančanin i Drecun o NATO agresiji 1999. godine