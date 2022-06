INTERVJU! IVICA DAČIĆ OTKRIO: Neću biti ni ministar spoljnih poslova ni policije!

Činjenica da se u medijima pojavila informacija da sam viđen za ministra spoljnih poslova ili policije u narednoj vladi znači da od toga nema ništa, poručuje u intervjuu za Kurir predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Tvrdi i da nikakvih razgovora o formiraju vlasti nije bilo.

Pustite glasine, one ne prave vladu. Mada ima dosta onih koji bi voleli da glasine koje sami puštaju postanu stvarnost, ali znajući predsednika Vučića, to im se ne ispunjava, na njihovu žalost. Sa predsednikom Vučićem razgovaramo i u kontaktu smo sa njim stalno. Kao što vidite, imamo, kao država, mnogo važnog posla koji ne može da čeka da se konstituišu parlament i vlada. A što se tiče formiranja vlade i konkretnih personalnih rešenja, o tome će javno da se govori onda kad se do njih dođe, i o tome će govoriti predsednik Vučić kao lider najveće partije i predsednik Republike.

Gde biste vi voleli da vidite sebe u narednoj vladi, u kom resoru?

Ja sam dugo u politici i odavno sam naučio da ovaj posao nije „fontana želja“. Dobili smo značajno poverenje građana na izborima i oni su jasno rekli kakvu politiku treba da vodi njihova država. To je jedina želja koja je u politici važna i koja mora da bude ispunjena. Ne razmišljam o resorima, i niko iz SPS ne razmišlja o resorima. Mi se ne ponašamo tako prema obavezama koje preuzimamo. Jedino će biti važno da rezultat naše politike bude najbolji moguć za Srbiju i za naš narod, baš kao što je bilo do sada. Ko će šta da radi da bi se došlo do tog cilja, to je stvarno najmanje važno.

Da li se već okvirno zna koliko bi resora pripalo SPS u novoj vladi, ako je zajedno formirate?

Poštujem vaš list i vašu radoznalost, ali ponoviću, nikakvih razgovora o formiranju vlade nije bilo, samim tim ni o resorima ni personalnim rešenjima. Znači, sve što se objavljuje su glasine, pa i laži.

Ko bi mogao da vas zameni na mestu predsednika Narodne skupštine? Koga biste vi lično predložili za tu funkciju?

To je jedna od tri najvažnije dužnosti u državi, nadam se da će i budući predsednik biti ličnost koja će svojim autoritetom i političkom snagom doprineti jačanju integriteta i uloge parlamenta. Imaće mnogo posla, i to odmah, čim stupi na dužnost.

Opozicija tvrdi da je za mesto predsednika gradske skupštine viđen Toma Fila. Šta vi kažete na to?

To je još jedan primer glasina i neistina. Nisu još obavljeni nikakvi razgovori o formiranju gradske vlasti, osim načelne spremnosti na međusobnu koaliciju sa SNS, što smo se dogovorili još pre izbora. Znači, ako nije bilo razgovora, onda nema ni kandidata.

O Zorani Mihajlović Siguran sam da Zapad ima favorite među srpskim političarima Kako gledate na otvorene poruke ministarke Zorane Mihajlović da Srbija treba da uvede sankcije Rusiji? Da li je u pitanju iskrena namera za dobrobit Srbije ili pak dodvoravanje Zapadu? - Srbija ne treba da se dodvorava nikome, ni Istoku ni Zapadu. Kako su Englezi davno napisali da u spoljnoj politici nema stalnih prijatelja ni stalnih neprijatelja, već da su stalni samo engleski interesi, tako treba i Srbija da se ponaša. Mislim da je stav Srbije koji je utvrđen na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, odmah na početku krize, jasan i odgovoran, i da je u svim ovim nedeljama pokazao svoju ispravnost. U tom smislu, i ja lično pružam punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je takav stav i predložio na sednici. I Zapad i Istok sigurno imaju svoje favorite među našim političarima, ali nikako da shvate da takvi kod Vučića nemaju šanse.

Izjavili ste da nije bilo planirano da vodite posebnu sednicu na kojoj je predsednik Vučić položio zakletvu. Kakav je bio prvobitni plan?

Ponavljanje izbora i produženje rokova za žalbe i tužbe, što su tražili evroparlamentarci i OEBS, dovelo je do toga da još nije završen izborni proces, pa samim tim još nije konstituisan novi saziv parlamenta. Pošto je ustavni rok za stupanje na dužnost i polaganje zakletve predsednika Republike bio 31. maj, to je moralo da bude održano pred aktuelnim sazivom, što se svakako nije očekivalo pred izbore.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju u svetu, te sve jače pritiske na Srbiju od strane SAD i Zapada zbog dobrih odnosa s Rusijom i odbijanja da im uvedemo sankcije, kakav nam period sledi? Treba li da strepimo?

Svakako da se Srbija nalazi u veoma teškoj geopolitičkoj situaciji i da će biti potrebno mnogo mudrosti i hrabrosti da se sačuvaju mir i stabilnost. Siguran sam da predsednik Aleksandar Vučić vodi odgovornu politiku u najboljem interesu Srbije, svih njenih građana i srpskog naroda u celini. Toj njegovoj borbi želim da pomognem i dam doprinos, da učestvujem u ostvarenju zajedničkih ciljeva, a ne da dopunjavam svoju političku biografiju.

