SAMO ME JOŠ ZA PATRIJARHA NIKO NIJE KANDIDOVAO! Vesić za Kurir: Ana, Siniša i Miloš više od mene zaslužuju mesto premijera!

Očekujemo da se završi izborna saga u Velikom Trnovcu i da se konačno konstituiše Narodna skupština, čime se stiču uslovi da predsednik Aleksandar Vučić započne konsultacije i dodeli mandat za sastav vlade, verujem, predstavniku najjače političke stranke u parlamentu, Srpske napredne stranke, poručuje u intervjuu za Kurir zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Kada se to dogodi, kaže, SNS će odlučiti ko će biti njihovi kandidati za javne funkcije.

- Koga će stranka predložiti na funkcije i da li ću i ja ponovo biti među njima nije pitanje za mene. To zavisi od toga da li je moja stranka zadovoljna mojim dosadašnjim radom ili ne. Meni je čast što sam imao priliku da u poslednjih osam godina obavljam odgovorno javne funkcije i trudio sam se da to radim u interesu građana i javnom interesu. Nema veće časti od toga da radite za interes svoje zemlje i svog grada. Zahvalan sam predsedniku Vučiću i mojoj stranci na toj prilici.

foto: Predrag Mitić

Ako je verovati glasinama, ali i procenama kladionica, najveće šanse za funkciju budućeg premijera imaju aktuelna premijerka Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ali i vi. Šta mislite, hoće li neko od vas četvoro biti naredni premijer? - Nikad ne komentarišem spekulacije koje se u vezi s mojom funkcijom pojavljuju u javnosti. A bilo ih je posle svakih izbora. Samo me još za patrijarha niko nije kandidovao. Ipak, moram da kažem da su me najave o premijerskoj funkciji koja mi se navodno nudi iskreno nasmejale. Moj stav je da premijer treba da bude iz SNS. Kome će predsednik Srbije predložiti mandat ne znam, jer on je predsednik Republike i ima legitimno pravo da odluči ko će biti mandatar. Njegov predlog Predsedništvo stranke će svakako podržati. Ako me pitate za Anu, Sinišu i Miloša, oni pre od mene svakako zaslužuju mesto premijera i imaju moj glas. Ana je odličan premijer, Siniša vrhunski ministar finansija, a Miloš sjajno vodi Novi Sad. Obrazovani su, vredni i imaju rezultate. Ponosan sam što sarađujem s njima i zato što delimo iste političke ideale.

foto: Predrag Mitić

Zvučite kao da više nećete imati javnu funkciju? - Nisam lovac na funkcije. Kad ste u politici, morate da budete spremni da se bavite javnim poslom još samo jedan dan ili još deset godina. Moje rezultate, znanje, obrazovanje, energiju i rad niko ne može da mi oduzme. Hvala bogu, posle osam godina, na svakom koraku možete da vidite nove fasade, trgove, ulice, parkove, zgrade, bulevare. Ili da pročitate moje knjige ili da pogledate moje serije. To mene čini srećnim.

Da li to znači da ako kandidat za gradonačelnika u ime SNS bude Aleksandar Šapić, da ćete glasati za taj predlog bez obzira na vaše lične sukobe? - Obaveza svakog člana naše stranke je da glasa za odluke stranke. Za mene se to pitanje ne postavlja. Sve što imam da kažem u vezi s pojedinim kadrovskim rešenjima ili odlukama govorim na sednicama naših stranačkih organa, i to vrlo glasno ako smatram da treba, ali ne u javnosti.

foto: Predrag Mitić

Uskoro se očekuje formiranje nove gradske vlasti. Da li ćete u trećem mandatu biti njen deo ili postajete ministar? - Koalicija "Zajedno možemo sve - Aleksandar Vučić" osvojila je najviše glasova na gradskim izborima. Imamo dva puta više glasova od najjače opozicione koalicije i 48 mandata, te s našim tradicionalnim koalicionim partnerom u Beogradu SPS imamo 56 mandata, što je skupštinska većina. Skupština grada Beograda zato je juče uspešno konstituisana izborom predsednika i drugih skupštinskih organa. Od juče teče novi rok od trideset dana za izbor gradonačelnika i drugih organa.

Za predsednika gradske skupštine izabran je Nikola Nikodijević. Kako ocenjujete saradnju s njim sve ove godine? - Čestitam starom-novom predsedniku Skupštine grada Nikoli Nikodijeviću i želim mu uspešan mandat. Nikodijević je moj lični prijatelj, nezavisno od politike, i nikad neću da zaboravim da su u vreme kad sam bio u najvećem sukobu s tadašnjim predsednikom Tadićem, samo trojica političara sa mnom razgovarala - Aleksandar Vučić, Aleksandar Antić i Nikola Nikodijević. Nikodijević je iskusan političar koji je uspešno vodio Skupštinu grada u prethodnih osam godina i to je garancija da će tako biti i dalje.

Kad smo kod socijalista, sve su glasnije priče da će se lider SPS Ivica Dačić vratiti u vladu, odnosno na čelo nekog ministarstva. Ima li razgovora na tu temu i gde ga vi vidite u narednoj vladi? - Kad se konstituiše Narodna skupština i predsednik Vučić dodeli mandat, počeće politički pregovori. Kako će se oni završiti i s kojim strankama će se voditi, to sada niko ne može da vam kaže. Jedino je izvesno da naša izborna lista "Zajedno možemo sve - Aleksandar Vučić", zajedno s našim tradicionalnim političkim partnerom SVM, samostalno ima većinu od 127 narodnih poslanika da formira vladu. Da li će nam se još neko pridružiti, pokazaće vreme.

Sa čim gradska vlast treba da nastavi, a šta može da se poboljša? - Najvažniji beogradski projekat je metro. To je nacionalni projekat koga ne bi bilo da iza njega nije stao predsednik Vučić, a koji uspešno realizuje tim koji činimo Siniša Mali, Andreja Mladenović i ja. Taj projekat traži posvećenost, stručnost i znanje i taj projekat ne mogu da realizuju oni koji još sriču slova. Uz metro moramo da razvijemo BG voz, odnosno da povežemo sve prigradske opštine, a neophodno je da se završi obilaznica, kao i da se uradi gradski tunel.

Popularan na Tviteru Pišem udžbenik o korišćenju društvenih mreža Ne možemo da ne pomenemo činjenicu da ste, maltene odmah po otvaranju naloga na Tviteru, postali vrlo popularni na toj društvenoj mreži. Takođe, pojedini vam zameraju što se problemi rešavaju mahom na sugestije upućene tim putem, a ne zvaničnim kanalima. Kako vi na to gledate? - Hvala vam što ste primetili da sam veoma uspešan na društvenim mrežama. Veoma sam aktivan, razgovaram s ljudima, objašnjavam politiku i pokušavam da rešim probleme. Ljudi prepoznaju tu iskrenost i srećan sam zbog toga. Ako se bavite javnim poslom, tada morate da budete tamo gde se ljudi nalaze. U današnje vreme to su društvene mreže. Nekad su političari išli na pijace ili vašare, jer tu su se okupljali ljudi. Političari koji ne razumeju da se društveni život seli u ovaj prostor osuđeni su na propadanje. Inače, pišem udžbenik o korišćenju društvenih mreža u političkim kampanjama. Čuo sam za te primedbe da ja ne treba da rešavam probleme ljudima jer to treba da rade institucije. Te primedbe dolaze uglavnom od onih koji nikad nijedan problem nisu rešili. Pa pošto oni ništa ne rade, hajde da spreče mene da radim. Ja sam srećan zato što mi se ljudi obraćaju da rešim problem, jer to znači da mi veruju. Čuo sam razne primedbe, kao da nije u redu da javni funkcioner piše knjige. Da li treba da im se izvinim jer sam obrazovan i zato što znam da pišem? I to priča neko ko je kupio diplomu. Nikad neću pristati da budem prosek i da se povlačim pred gorima od sebe. S boljima sam spreman da se takmičim i da učim.