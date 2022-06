AMBASADOR SAD KRISTOFER HIL: Srbija treba da odluči gde želi da bude

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je danas da Srbija treba da razmisli gde leži njena budućnost i da li je održiva njena neutralna pozicija, te da tako donese svoju odluku

Hil je tako odgovorio na pitanje novinara da li je održiva neutralna pozicija Srbije, po pitanju sukoba u Ukrajini. On je rekao i da je brutalni napad na Ukrajinu i nastavak ubijanja civila potpuno neprihvatljivo u ovom veku.

- Takav razvoj događaja nismo videli od Drugog svetskog rata. Tako da smo svi svesni da se od 24. februara svet promenio i da svi mi moramo da razmislimo o tome gde se nalazimo, kakav je naš položaj i gde želimo da budemo u budućnosti - rekao je Hil nakon otkrivanja spomen ploče Džordžu Kenanu na zgradi bivše američke ambasade u Beogradu.

Na molbu novinara da prokomentariše to što je nemački kancelar Olaf Šolc tokom posete Beogradu bio prvi Evropljanin koji je otvoreno zatražio od Srbije da prizna Kosovo, dok su to do sada uglavnom radili Amerikanci, Hil je odgovorio da je važna suština, a ne izbor reči.

(Kurir.rs/Alo)