POTREBNI SU NAM BELI ŠEŠIRI U ODBRANI OD HAKERA! Stručnjaci o sajber napadima na Srbiju: ZAR SU ONI ZADUŽENI ZA ZAŠTITU?

Gradjani kojima su bila neophodna odredjena dokumenta nisu mogli da idu ni u katastar ni kod notara.

Koliko su ozbiljni ovi napadi kojima se udara ne samo na gradjane već i na državu, govori činjenica da su Infrastrukturu geoprostornih podataka Ujedinjene nacije označile kao važnu kariku suvereniteta jedne države.

Darko Trifunović, stručnjak za bezbednost, otkrio je da ljudi u institucijama nisu upoznati sa zakonima i da su oni koji su zaduženi za napad hakera odeljenje Narodne banke.

- Nažalost naša država ima dobre zakone, ali naši ljudi u institucijama nije čak ni upoznata sa tim zakonima. Ti zakoni kažu šta se radi u tim situacijama i ko se obaveštava. Ljudi ne znaju da je za to određeno odeljenje Narodne banke. Vi ste dužni u 24 sata prijavi takav napad. Mi čak nemamo ni centar za odbranu od hibridnih dejstava, ni studije koje su posvećene toj sajber bezbednosti. To nije toliko nova stvar koliko mi reagujemo pasivno. Recimo Hrvatska ima institut za hibridno ratovanje, taj institut itekako prati koje su to pretnje koje dolaze iz unutrašnjih i spoljašnjih faktora rizika. Hibridna dejstva su deo specijalnog rata i vi da bi se bavili time morate da znate šta je bezbednost i kakva je to nauka. Mi već 2 meseca ti ljudi udaraju na naš najveći fokus odnosno naša deca. Sada su na meti i institucije ključne infrastrukture - rekao je stručnjak za bezbednost u jutarnjem programu Kurir televizije.

Aleksandar Isirinović, elektrotehničar računara, objasnio je ko su zapravo hakeri i šta je njihov cilj.

- Haker treba pre svega treba da se zainteresuje za računarske mreže i tehnologije. Vi kada vidite stranicu, to nisu samo slova i slike. Svaka web stranica ima svoju strukturu i ona može vrlo lako da se vidi pritiskom tastera na F12 na svakom pretraživaču. Tu vidite čitav kod preko čega je pravljena. Svaka ta stranica treba nekom serveru da pripada, a ono što hakera interesuje jeste da nađe slabost. Preko te slabe tačke on izvšava napad - rekao je Isirinović.

Potom je istakao i da se hakeri dele na obojene šešire i da je onaj šešir koji je Srbiji potreban zapravo beli.

- Hakeri se dele na šešire. Jako su bitna 3 šešira, beli, sivi i crni. Beli šešir je ono što nama treba. Oni pronalaze slabosti, rade na zaštiti i da donose rešenja koja će biti jako dobra protiv hakera koji nose crni šešir. Hakeri koji spadaju pod crni šešir su negativci. Njihova suština je da kradu informacije i nanose štetu. Hakeri koji spadaju u sivi šešir su negde između. Oni se ponašaju kao beli šešir, ali želi da iskoristi to tako što će recimo uraditi nešto za novac poput prodaje informacija. Oni rade u grupama, jer je mnogo lakše naći rešenje nekog problema kada se razmišlja sa više glava - dodao je Isirinović.

