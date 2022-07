ĐORĐE MILIĆEVIĆ ZA KURIR: SNS i SPS treba da nastave saradnju

Tokom konsultacija s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem postignut je visok nivo saglasnosti i pozitivan stav o odnosima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, kao i potrebi nastavka saradnje, kaže u intervjuu za Kurir član Predsedništva SPS Đorđe Milićević.

Saradnja dve stranke, kako kaže, nikada se nije temeljila na matematici, ucenjivačkim pregovorima i moranju, već isključivo na zajedničkim ciljevima.

- Realizacija tih ciljeva i rezultati u proteklih deset godina jasno ukazuju da zajedno možemo da odgovorimo svim izazovima i pritiscima. Jedinstvo Srbije i politička stabilnost su danas najpotrebniji, SPS je spreman da u svemu tome da svoj doprinos, a konačan odgovor na pitanje kako će izgledati i ko će činiti Vladu Republike Srbije daće predsednik SNS i SNS.

foto: Printscreen YouTube

Spekuliše se da su potencijalni ministri Ivica Dačić, Branko Ružić, Aleksandar Antić i vi. Ima li istine u tome? Postoji li još neki kandidat među socijalistima za ministarsku funkciju, a da ga nismo pomenuli?

- Razgovaralo se načelno i suštinski, a ne personalno. Isuviše ozbiljna i složena situacija u kojoj se Srbija nalazi svakako podrazumeva da državotvorne stranke, poput SNS i SPS, razgovore ne svode na tako pojednostavljen način. Nismo došli s ciljem da licitiranjem imenima tragamo za načinom kako da prigrabimo što veći deo vlasti, već da sagledamo šta i na koji način možemo nešto konkretno da uradimo.

Da li biste prihvatili ministarsku funkciju i koji biste resor želeli da vodite?

- Kada politiku svedete na lične želje, interese i bogaćenje sopstvene biografije, onda je suština izgubljena. Nikada se nisam probudio s razmišljanjem šta je to što država ili moja partija mogu da urade za mene, već šta je to što ja konkretno, toga dana mogu učiniti kao doprinos napretku i razvoju Srbije, a samim tim i svog SPS. Velika je odgovornost na svima nama, kao i očekivanja građana, i nemamo to pravo da tu odgovornost prebacimo na buduće generacije koje dolaze, to bi bilo krajnje neodgovorno. Vojnik sam partije i glas naroda, radim i govorim ono što narod misli. Koji god posao obavljao u narednom vremenskom periodu, kao i do sada, radiću odgovorno, ozbiljno i posvećeno, u najboljem interesu građana.

foto: Kurir

Razgovara li se o tome da Dačić bude premijer i kakvi su izgledi za to?

- Mi smo tokom izborne kampanje jasno govorili da je najbolje za Srbiju Aleksandar Vučić - predsednik, Ivica Dačić - premijer. Ivica Dačić nikada nije bežao od odgovornosti i naravno da je spreman da se prihvati te odgovorne dužnosti, ako je to mišljenje i stav SNS.

Ko bi po vama iz redova socijalista trebalo da bude u vladi?

- Ako SPS bude deo vlade, nije suštinsko pitanje ko, već na koji način, kao stranka možemo da pomognemo i da doprinesemo realizaciji proklamovanih ciljeva i načela.

Kada možemo da očekujemo formiranje vlade?

- Mislim da je realno da konstitutivna sednica novog skupštinskog saziva bude održana tokom ili krajem naredne nedelje, iako je krajnji rok za održavanje sednice 4. avgust. Nakon toga kreću zakonom predviđeni rokovi u okviri kojih će i pre isteka, ubeđen sam, vrlo brzo biti formirana Vlada Srbije.

I. Ž./ Foto/Source:Kurir