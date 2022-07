Ðorđe Milićević: Saradnja SNS i SPS u interesu Srbije, još bez razgovora o vladi

"Potpredsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ðorđe Milićević izjavio je danas da još nije bilo nikakvih razgovara sa Srpskom naprednom strankom o sastavu buduće vlade, navodeći da očekuje da budući saziv Skupštine Srbije i u narednom periodu bude simbol demokratičnosti, efikasnosti i transparentnosti u radu. Milićević za Tanjug kaže da je sa SNS-om, SPS razgovarao samo na nivou gradskih odbora u Beogradu, što je rezulturalo konstituisanjem gradske Skupštine i izborom izvršnih gradskih organa, a sada, kaže, predstoji još jedan nivo razgovora o tome šta će ko raditi u narednom periodu u Beogradu. Kada je reč o republičkoj vladi, Milićević ističe da još nije bilo razgovora, a da će odgovor na pitanje ko će biti u njenom sastavu dati SNS i njen lider Aleksandar Vučić, jer su ostvarili najbolji rezultat na izborima. "Ne bi bilo politikčki korektno da ja danas govorim ko će činiti vladu i da izražavam nekakve želje, na taj način nikada nismo ni razgovarali. Nije ovde stvar ni matematike, ni ucenjivačkog potencijala tokom pregovora, ni koliko ministarstava kome treba da pripadne. Suština, kada je reč o SNS i SPS je da mi nikada, niti lideri naših stranaka, nismo razgovarali na taj način. Mi smo oduvek razgovarali o onim krajnjim ciljevima koje treba zajedno da realizujemo, a koji su u interesu naroda", rekao je finkcioner SPS. Milićević dodaje da su o tome razgovarali i neposredno pred raspisivanje predsedničkih i parlamentarnih izbora, kada su odlučili da Vučić bude zajednički predsednički kandidat. Tada su, kako navodi, razgovarali o programima do 2030. godine.

foto: Printscreen YouTube

"Uveren sam da ćemo na tu temu nastaviti da razgovaramo i u narednom periodu. Što se SPS-a tiče, naš stav je jasan, predsednik SPS-a Ivica Dačić je više puta jasno i nedvosmisleno i pre parlamentarnih i predsedničkih izbora rekao da je u najboljem interesu građana Srbije da se nastavi saradnja SNS-a i SPS-a", naglašava Milićević.. Kako ističe, iza SPS-a i SNS-a je 10 godina rada i ponosni su na sve ono što su uradili. "Želimo da damo svoj doprinos u daljoj realizaciji i prosperitetu Srbije. Za nas nije suštinsko pitanje ko će šta dobiti, za nas je suštinsko pitanje na koji način mi kao relevantni politički činilac možemo da doprinesemo i da pomognemo u realizaciji ciljeva kako bi buduća vlada bila ono o čemu smo već više puta govorili - vlada koja će ubrzati evrointegracije Srbije i vlada koja će voditi Srbiju ka usponu i stabilizaciji", kaže Milićević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će obaviti razgovore sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o formiranju vlade u periodu od 14. do 18. jula, a Milićević navodi da mu nije poznato kada je SPS na redu i da će to najverovatnije biti razgovor između lidera koalicije SPS - JS sa predsednikom Republike. "Očekujemo razgovore o onome šta možemo u narednom periodu, u vremenu kada je Srbija suočena sa velikim izazovima, pritiscima, šta je to što možemo zajedno da učinimo i uradimo, a da bude u najboljem interesu Srbije i građana Srbije", naveo je potpredsednik SPS. U budućem sazivu Skupštine Srbije, prema rečima Milićevića, SPS će raditi kao i do sada - odgovorno, ozbiljno, posvećeno. "Mi Skupštinu sagledavamo kao glas naroda, kao mesto gde se vodi demokratska rasprava, demokratsko sučeljavanje mišljenja, nikada snaga sile, uvek snaga argumenata, na takav način smo se uvek ponašali u Skupštini, uvek smo tome težili i nadamo se da će Skupština i u narednom periodu biti simbol i demokratičnosti, efikasnosti, transparentnosti u radu", ističe on. Dodaje da očekuju da će Skupština, kao najviši organ zakonodavne vlasti, dati prave odgovore na suštinska pitanja koje građani postavljaju pred narodne poslanike.

foto: Printscreen YouTube

Podseća da kada su raspisani parlamentarni izbori i raspuštena Skupština, nije bilo nijednog zakonskog predloga u proceduri, ali i da su svi zakoni usvojeni bez hitnog postupka, pa čak i oni koji su bili rezultat međustranačkog dijaloga, a koji je, umesto u martu, počeo u septembru. "Sada kada je završen izborni proces, za nas je od suštinskog značaja da je Srbija tokom predizornog procesa - muđustranački dijalozi i izbornog procesa, pokazala jedan visok nivo demokratskog standarda, da je slobodna i demokratska država u kojoj vladajuća koalicija ima sluha, pokazuje spremnost da razgovara sa svim strankama, bilo parlamentarnim ili vanparlamentarnim, da sagleda sugestije i predloge i prihvati one koji vode ka poboljšanju ili napretku izbornih uslova u Srbiji", kazao je funkcioner SPS. "Dobili smo potvrdu da smo imali fer i demokratske izbore u kojima su građani mogli da iskažu svoju volju bez ikakvih tenzija, pritisaka i bojaznosti da će neko biti ugrožen", zaključio je Milićević.

Kurir.rs