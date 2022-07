NEMAMO LUKSUZ DA NEKIM MINISTRIMA DAJEMO DRUGU ŠANSU Analitičari: Moraju da se sklone i prepuste posao ljudima s više energije

Predsednik Skupštine Srbije, Ivica Dačić zakazao je konstitutivnu sednicu na kojoj će se verifikovati mandati narodnih poslanika koji će se naći u skupštini. Prema najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića ubrzo će biti imenovan i mandatar, a nakon toga formirana i Vlada.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je za ponedeljak, 1. avgust, konstitutivnu sednicu 13. saziva parlamenta, sa početkom u 10 sati. Na prvoj sednici trebalo bi da budu potvrđeni mandati narodnih poslanika, kao druga tačka dnevnog reda je izbor predsednika Narodne skupštine, a potom i potpredsednika Narodne skupštine. Potom sledi i imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine, izbor članova radnih tela i izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

1 / 5 Foto: Kurir Televizija

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će se za oko 12 dana znati ime mandatara koji će sastaviti vladu, a da će nakon toga i vlada biti brzo formirana. Sednica Predsedništva Srpske napredne stranke biće održana u subotu, na sednici će biti reči i o kadrovskim rešenjima koje će SNS predložiti za Skupštinu Srbije i za Vladu Srbije.

Na ovu temu, ali i još važnije, osvrt na sinoćnje izjave i gostovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na TV Pink, daćemo u narednim minutima sa izvršnim direktorom Centra za odgovorne medije i političkim analitičarom Markom Matićem i dr Zoranom Milosavljevićem iz Instituta za političke studije.

foto: Kurir Televizija

- Regionalna priča se diktira iz velikih centara. Pitanje je ko ulaže u našu južnu pokrajinu. Jasno je to sve. Alis Olbrajt i Entoni Blinken, koji su u upravi kompanije koja je potpisala ugovor sa Prištinom. Sve je to tako kako je. Postavljam pitanje čija je to teritorija? Čiji su to energenti? Nije ni minimalno došlo do toga da se dođe do dijaloga i nastavi. Moje je mišljenje da dok je dole ovakva garnitura predstavnika, to je "mrka kapa" da će se desiti - rekao je Milosavljević.

foto: Kurir Televizija

Izvršni direktor Centra za odgobvorne medije Marko Matić smatra da će sastav nove vlade ukazivati na vladu kontinuiteta.

- U političkom smislu biće vlada kontinuiteta. Jasno je da će ona da nastavi politiku prethodne vlade. Presudno je da nova vlada bude sastavljena od ljudi sa energijom, kao i ministara koji su kvalitetno obavljali posao u prethodnom mandatu - izjavio je u jutarnjem programu televizije Kurir, Marko Matić, iz Centra za odgovorne medije.

- Od suštinske je vaznosti da ta vlada bude dobro koncipirana, da ministri koji su dobro radili ostanu tu, da oni koji nisu zadovoljili budu ili sklonjeni na neke druge pozicije ili jednostavno da ustupe mesto ljudima koji imaju više energije, više znanja, jer kažem ne nalazimo se uopšte u vremenu kada možemo da dozvolimo sebi taj luksuz da možemo da eksperimentisemo, da dajemo drugu šansu ljudima koji nisu uspeli da urade svoj posao - dodao je Matić.

foto: Kurir Televizija

