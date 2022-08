KARAN: PRIŠTINA PLANIRA ETNIČKO ČIŠĆENJE SRBA! Potpukovnik o krizi na KiM: Evropska unije nije u stanju da reši probleme na Kosovu

Karan smatra da Evropska unija nije u stanju da reši probleme na KiM i da bi za Srbiju najbolje bilo da se rešavanje tih problema vrati u Ujedinjene nacije.

- Priština ima strategiju da neku svoju državnost planiraju preko etničkog čišćenja Srba. Nisu ljudi toliko čvrsti da mogu da izdrže svaki pritisak, posebno su opasni pritisci prema nemoćnima i deci. Tada dolazi do odluke da se napusti KiM. Mene oduševljava stav srpskog korpusa na KiM koji je veoma čvrst. Vratio bih se na trenutak na Lajčaka i na to što ga ignoriše Kurti. To znači da EU nije u stanju da reši ove probleme, jednostavno nema taj potencijal i u senci je velikih sila, pre svega SAD. Mislim da je rešenje nemoguće na evropskom nivou i zbog toga pregovori u Briselu šepaju. Ja mislim da problem rešavanja na KiM mora da se vrati u UN, to je jedino mesto gde je taj problem moguće rešiti. Lajčak predlaže jedno, Kurti ga ignoriše, a jedan takozvani ambasador koji je mnogo niži rang od Lajčaka, njegova reč se poštuje - rekao je Karan.

"Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, politiku vodi Zapad", rekao je karijerni diplomata Vladislav Jovanović koji je takođe bio gost Jutarnjeg programa.

- Spolja gledano, situacija na Kosovu je delovala vrlo dramatično. Kada se situacija smirila, videlo se da je sve to urađeno taktički sa željom da se pokaže dokle seže odlučnost Srbije da se suprotstavi odvajanju Kosova od Srbije. Politiku vodi Zapad kad je u pitanju KiM i sve te faze u vezi sa konačnim ostvarenjem cilja kreće od Zapada. Priština ništa ne može samostalno da uradi što bi ugrozilo njihove interese - izjkavio je Jovanović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

