PLAN BIO DA SPECIJALCI TOKOM NOĆI UPADNU MEĐU SRBE: Petković otkrio namere Kurtija BILI SMO NA KORAK DO SUKOBA

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas povodom dešavanja na severu KiM da smo "bili na korak" do ozbiljnih sukoba.

- Dvodnevna agonija i veoma ozbiljna kriza u koju nas je sve gurnuo Aljbin Kurti i Priština pokazuju sve razmere militantnosti tog čoveka koji se nalazi na čelu vlasti u Prištini i pokazuje koliko je opasan - rekao je Petković na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Petković je rekao da odlukom da se produži rok za izdavanje ulazno-izlaznog dokumenta da pretnja prema Srbima ne prestaje.

- To je manje više svima jasno. Srbi to najbolje razumeju. To razume i predsednik Aleksandar Vučić koji je zbog toga sve vreme molio i kumio predstavnike Kvinte da reaguju kako bi se zaustavilo zlo - rekao je Petković.

Navodeći da smo sinoć bili na korak do ozbiljnih sukoba, Petković je rekao da je plan bio da albanski specijalci upadnu tokom noći i da se obračunavaju sa srpskim narodom koji je branio pravo na ostanak i opstanak.

Srbija je prema njegovim rečima diplomatskom inicijativom uspela da urazumi nerazumne poteze Aljbina Kurtija.

- Vučić je razgovarao sa više predstavnika država Evropske unije, predstavnicima Rusije, a za sutra je zakazan razgovor sa generalnim sekretarom NATO - rekao je Petković i dodao da još ništa nije rešeno i da će Kurti biti još opasniji.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da je još jedna neprospavana noć iza srpskog naroda i naglasio da nije prva.

Rakić se zahvalio svima koji su bili na barikama jer su pokazali da žele da ostanu da žive tu gde jesu, predstavnicima međunarodne zajednice i KFOR-a, ali i albanskom narodu na razumevanju.

- Jedino rešenje je briselski sto, a ne barikade i slanje jedinica na goloruki srpski narod - rekao je Rakić koji je zamolio predsednika Vučiću i Petra Petkovića da nastave dijalog, jer kako kaže, ako dijaloga nema, onda ima problema na terenu.

Petković je odgovarajući na pitanja novinara kazao da će srpska delegacija kad god stigne poziv iz EU doći na razgovore jer na taj način čuvamo naš narod na KiM.

