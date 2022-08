BILA JE PREDSEDNIČKA KĆI A ON JEDAN OD MOĆNIKA 90-IH: Ovako danas izgleda nesuđeni zet Miloševića, velika ljubav Slobine Marije

BEOGRAD - Bila je to ljubav za koju je znao ceo Beograd iako se krila od očiju javnosti.

Ona je bila predsednička kći a on jedno od najmoćnijih imena teških devedesetih, Mirin čovek i najbliži saradnik Slobodana Miloševića.

Iako su otad prošle decenije, za dobar deo Srbije Hadži Dragan Antić, zvani Struja, i danas je misterija.

Osim po radu u Politici ostaće upamćen i po tome što je voleo Slobinu mezimicu Mariju Milošević koja mu je navodno bila i ostala najveća ljubav. Pre par godina, gostujući na jednoj od domaćih nacionalnih televizija, otkrio je svašta pa i to kako je dobio nadimak Struja, te i da se u to vreme čuo s Mirjanom Marković, Miloševićevom udovicom, koja je nedugo potom preminula u Moskvi.

Ko je Struja Hadži Dragan Antić rođen je 1953. u Beogradu, a čaršija priča da je njegov uspon u tadašnjem najpoznatijem režimskom listu Politika počeo tako što je navodno sišao sa elektro-bandere i počeo kao kurir u Politici da bi u Slobinoj eri i zahvaljujući odanošću Miri i ljubavi s Marijom postao v.d. glodura Politike.

O Miri i Marku: Ja sam dobar Srbin

"Čujem se... Nisam se sad čuo ali...Ona i Marko žive svoj život tamo. Šta ćete... Oni su na poternici. Jedino Marija nije na poternici jer se odrekla Srba i Srbije i otišla da živi na Cetinju", rekao je čuveni Struja pre par godina u jutarnjem programu TV Prva otkrivši da je taj nadimak dobio jer je sedamdesetih u novinama pratio energetiku.

Tada je na konstataciju da se pričalo i priča da je on posle petooktobarskih promena pobegao, tj da se sklonio na Kubu, Hadži Dragan Antić kazao: "Pa šta tu... Ja odlazim na Kubu zahvaljujući DOS-u. DOS mi je omogućio lagodan život na Kubi. Primorao me je da odem u toplije krajeve. Uživao sam na Kubi".

Istakao je tada i kako odlazi tamo kao građanin te da i dalje ima svoje puteve. "Imam i crne i bele puteve. Ja se ne plašim ničega. Uživam da imam crne puteve. To je adrenlin u mom životu", priča Antić.

Tada je otkrio i da se povremeno viđa sa pojednim ljudima sa sadašnje političke scene na nekim sedeljkama i ističe: "Neka ljudi misle o meni šta god hoće. Nemam nameru da se branim. Posle 5. oktobra se svašta pisalo o meni ali ja nisam želeo time da se bavim. Ja sam isključivo radio za državu. Ja sam dobar Srbin", kaže on.

SLOBINA MARIJA BILA MU JE NAJVEĆA LJUBAV: Ovo je nekadašnji moćnik Hadži Struja! Kako je dobio nadimak i s Miloševićem jeo pasulj

Tada je u studiju rekao i da sebe nikada nije doživljavao kao važnog čoveka u vreme vladavine Slobodana Miloševića. "Nikad se nisam osećao kao neki važan čovek u državi. Meni je sve to bilo normalno. Normalno je bilo da ja jedem pasulj sa Miloševićem. Ali to je zato što je on bio normalan čovek", rekao je on i dodao da mu i danas nedostaje Milošević.

Njegovo najnovije pojavljivanje zabeleženo je početkom ovog leta u Marićevoj Ćirilici na TV Hepiju.

Posle godina odsustva iz javnog života, gledaoci kraj TV ekrana mogli su da vide kako sada, decenijama kasnije, izgleda Hadži Struja, nesuđeni zet Slobodana Miloševića.

Najnovija slika: Ovako sada izgleda Struja

On je u toj emisiji, koja je emitovana pred kraj juna, ispričao i kako je rešio da na TV Politici tada emituje čitav proces impičmenta (opoziva) tadašnjeg predsednika SAD Bila Klintona zbog seksualne veze s mladom stažistkinjom Bele kuće Monikom Luinski (Levinski). Pojasnio je i da su ga zabavljale bizarnosti koje su isplivavale u tom slučaju, a to je bila jesen uoči bombardovanja koje je usledilo na proleće 1999.

- Pa, Slobo kako to da ne puštam kad to Srbi najviše vole da gledaju - rekao je tada predsedniku Miloševiću koji ga je pozvao telefonom da mu kaže da sa TV Politike "skine" Klintonov impičment.

