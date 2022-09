RETKO TE VIĐAM SA DRUGOVIMA: Dačić ne dolazi u stranku da ga ne bi jurili za ministarske fotelje, TIHUJE U SKUPŠTINI

Lider socijalista Ivica Dačić našao je izgleda jedini način da se odbrani od nasrtaja ambicioznih i funkcija željnih partijskih drugova. On poslednjih dana u širokom luku zaobilazi sedište stranke, pa je sve svoje radne obaveze i sastanke organizovao u Skupštini Srbije, saznaje Kurir.

- Dačić već danima nije kročio u stranačke prostorije, što je za njega inače neobično. Međutim, od kada traju finalni dogovori oko podela odgovornosti u vlasti, šefa bukvalno opsedaju stranački funkcioneri, nameću se za ministarska mesta, traže sastanke sa njim, non stop ga zivkaju... On je jednostavno pobegao od svega toga i premestio se skupštinu, jer tamo ne može baš svako da uđe. Čak je nastala i interna šala da Dačić tihuje u skupštini. To je odgovor koji sad dobije svako ko ovih dana traži Dačića u stranci - otkriva izvor Kurira blizak SPS.

Naš sagovornik kaže da najveću nervozu pokazuje predsednik Izvršnog odbora SPS Vladan Zagrađanin koji je ubeđen da mu je mesto u budućoj Vladi Srbije.

foto: Nenad Kostić

- Situacija je postala toliko mučna da se sad Dačić ne javlja ni njemu - kaže naš izvor.

Kurir je već objavio kakva bura se valja u SPS zbog ministarskih funkcija. Šef socijalista se našao usred te bure čim je obelodanjeno da bi njegovoj stranci moglo pripasti četiri ministarstva, od kojih je za sada jedino sigurno da će jedno voditi on. Prema našim saznanjima, visoki partijski funkcioneri sve otvorenije sapliću jedni druge ne bi li se domogli jedne od preostale tri ministarske fotelje.

Kurir.rs