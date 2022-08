DAČIĆ BLIŽI STOLICI MINISTRA ODBRANE! Matić smatra da slučaj Nebojše Stefanovića povećao NEPOVERENJE KOD PREDSEDNIKA

Matić smatra da predsednik Aleksandar Vučić nema više poverenja u kadrove koji su van SNS.

- Došlo je do zamora materijala u ljudima koji su vodili službe do sada. SPS to više dobija da bi bio nagrađen kao lojalan koalicioni partner nego što se ima više poverenje u SPS od kadrova SNS - rekao je Matić.

On se dotakao i Nebojše Stefanovića i njegovog slučaja kada ga je Dijana Hrkalović optužila za prisluškivanje predsednika.

- Nije prirodna situacija da imate nekoga ko je osumnjičen da stoji iza afere prisluškivanja predsednika i mnogih radnji u MUP-u. Nije normalno da neko ko nosi takav teret bude na čelu službe bezbednosti, jer to uliva nepoverenje građana. Verujem i da predsednik Vučić ima određenu vrstu nepoverenja i moguće je da je i jedan od razloga zašto se Dačić pominje na tom mestu i da se pošalje poruka da takve stvari više neće moći da se događaju. Sa druge strane tu je potreban i neko ko nije stranački vojnik i da vidi koliko duboko idu te afere. Građanima treba epilog jer su uznemireni - rekao je Matić.

