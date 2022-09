LEČENJE SRBA U HAGU: Bivši premijer Srbije Šainović otkrio kakav medicinski tretman imaju zatvorenici u Ševeningenu

Zapušteno zdravstveno stanje Radoslava Brđanina, sa zapaljenjima više organa, oštećenjem jetre i velikom iscrpljenošću, zbog kojih je iz humanih razloga pušten na prevremenu slobodu iz zatvora u Ševeningenu, a nakon samo nekoliko dana od navedenih uzroka i umro, samo je jedan u nizu primera lošeg lečenja zatvorenika u zatvoru u Hagu. Osim što se godinama bore za dokazivanje nevinosti u optužbama za ratne zločine, prinuđeni su da se bore i sa tamošnjim sistemom da im se omogući adekvatno lečenje. Odbrana Ratka Mladića već godinama ukazuje da Mladića u pritvoru ne leče adekvatno, kao i da je terapija počela sa velikim kašnjenjem. Pritvorski lekari su osporavali da je Mladić u ćeliji preživeo nekoliko blažih moždanih udara iako su snimci magnetne rezonance pokazali promene na glavi kojih ranije nije bilo.

Osim Radoslava Brđanina, u Hagu su umrli i Slobodan Milošević, Milan Kovačević, Milan Babić. Dok su Goran Hadžić, Đorđe Đukić i Momir Talić pušteni da se brane sa slobode zbog posledica karcinoma od kojih su kasnije preminuli.

Šainović ističe da su ovo sve zapušteni slučajevi.

- Sistem je postavljen u načelu dobro zato što je to pritvorska jedinica UN. Pritvorenici kao i zaposleni imaju slično osiguranje. To je jedino što je dobro, e sad kako sistem funkcioniše. Prvo pitanje je da li pritvorenik nešto simulira, da ne lažira bolest, tu dolazi na red procena lekara u kojoj meri će on sprovesti pretragu da angažuje druge lekarske institucije ili će rešiti situaciju tako što će dati kutiju lekova. To je dovelo do nekoliko drastičnih slučajeva - ispričao je bivši premijer Srbije Šainović i dodao:

- Situacija sa lečenjem je bila različita od pritvorenika do pritvorenika. Bilo je tamo ljudi koji su imali obične bolesti, npr kamen u žuči. Vladimir Lazarević je npr nekoliko puta bio zapušten pacijent, a stvar se zakomplikovala nakon 5,6 operacija. Onda smo reagovali pred sudijom. Kao i Brđanin, i Lazarević je zapušten pacijent - ispričao je Šainović.

Kurir.rs/M.L.

