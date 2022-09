POZVALI SU ME DA MI KAŽU DA SAM PRVI NA SPISKU! Filip David o proterivanju sa RT Beograd: OTKRIO DA LI JE TO BIO PROGON JEVREJA?

Filip David, pisac i dugogodišnji urednik "Dramskog programa" Televizije Beograd u emsiji "Crveni karton" sa Svetislavom Basarom progovorio je o progonu sa RT Beograd.

Na pitanje voditelja Svetislava Basare da li mu je tada palo na pamet da kaže da je reč o progonu Jevreja, David je odgovorio da ne bi, jer nije nastupao ispred Jevrejske zajednice, već ispred onih koji su se zalagani za istinu i etiku.

foto: Kurir televizija

- Nisam nastupao ispred jevrejske zajednice, protestvovao sam jer je televizija u to vreme širila laži kao najmoćnija propagandna mašinerija. (Milorad) Vučelić je postavljen za direktora RT Beograd. Nisam očekivao to od njega jer me je poznavao, bio sam urednik dramskog programa - kaže Filip David i dodaje:

- Jedne noći me zvao producent i rekao da sam prvi na nekakvom spisku. Ja bih svakako sam otišao ubrzo da predajem fakultetu, ali vlast je napravila veliku grešku. Sad mi je svejedno, ali Vučelić je bio u NIN-u kao prostambolićev čovek. Posle sklanjanja na mesec dana prišao je Miloševiću - kaže Filip David.

Vučelić je priznao da je moje proterivanje bilo greška, ali sumnjam da je bio iskren, kaže čuveni pisac.

foto: Kurir televizija

- Posle toga nikad nisam video Vučelića, ali sam gledao emisiju u kojoj su ga pitali za čistku na televiziji. Priznao je da je moje teranje bila greška, ali ne verujem da je tako mislio. Napravili smo nezavisni sindikat sa idejom da napravimo generalni štrajk i zaustavimo Srbiju. Ni posle 30 godina mi nemamo javno mnjenje koje je u stanju da kaže da neće da živi ovako - kaže David.

