PREDSEDNIK VUČIĆ IZ NJUJORKA: Šefovi važnih misija su mi čestitali na govoru, jer se neko mali drznuo da KAŽE ISTINU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Njujorka, gde učestvuje u radu 77. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predsednik Vučić je govorio o sastanku sa Džejkom Salivenom, savetnikom za nacionalnu bezbednost Džoa Bajdena, i rekao da to nije poslednji sastanak danas.

"Ovo je verovatno bio do sada jedan od najznačajnijih sastanaka, neki kažu da je on najvažniji čovek SAD. Dugo je trajao sastanak, pričali smo i o ekonomiji, političkim pitanjima, stremljenjima Srbije u regionu, Kosovu. Po pojedinim pitanjima se nije lako usaglasiti. Razgovor je bio otvoren i iskren, a kada je takav razgovor uvek mora doneti neku dobrobit", rekao je on.

foto: Printscreen/Pink

Vučić kaže da je Saliven budućnost američke politike, i na takvom je mestu da on odlučuje o ključnim pitanjima u svetu.

"Sva pitanja smo pretresli. Ja sam govorio koji su stavovi Srbije, i dogovorili smo se da zajednički pojačamo ekonomsku aktivnost između Srbije i SAD. Obojica smo zadovoljni što Rivian dolazi u Srbiju. Kada jedan Džejk Saliven zna da Rivian dolazi u Srbiju, to nešto znači".

O govoru u UN, koji je na zvaničnom Jutjub kanalu imao duplo više pregleda nego govor Zelenskog, Vučić kaže:

"Da, moj govor je na tom kanalu bio duplo gledaniji, ali to ne znači mnogo. On je velika zvezda, a mi smo mali. Moj govor je izazvao pažnju jer je drugačiji, jer se neko mali drznuo da kaže istinu. Meni su sinoć prišli šefovi misija nekih od najvažnijih zemalja da mi čestitaju. Izlazili su iz sale da me sačekaju da bi mi čestitali i kažu da to nisu čuli 10 godina".

foto: Printscreen/Pink

Da li je tako hrabar govor mogao da bude mač sa dve oštrice?

"Možete li nekog da umilostivite time što ćete biti fini i poslušni?", pita Vučić i odgovara:

"Ne! Ovako, mali su, ali su spremni da se bore".

Vučić je sinoćni govor završio sa "Živela Srbija". Upitan da li je bilo podsmeha zbog toga, odgovorio je:

"Podsmehivali su se politički protivnici koji se stide što su Srbi. Ako Zelenski može da kaže 'Slava Ukrajini', a što bi mene bilo sramota da kažem 'Živela Srbija'. Ja sam na to ponosan".

Vučić ističe da je on strastveno i argumentovano branio našu poziciju, i svima smo pokazali da nismo šaka zobi koju može svako da pozoba.

"Oni sada svi znaju da smo mi pokazali taj narativ jedinstva u borbi za teritorijalni integritet. Jer smo podsetili na neke stvari kojih ne žele rado da se sećaju, kada je u pitanju poštovanje teritorijalnog integriteta i Povelje UN. Nije to pitanje snage, već sam narativ i priča teže prolazi ako neko postoji da ih podseti kako su poštovali Povelju UN nekoliko decenija ranije".

foto: Printscreen/Pink

On je rekao da će upravo zato velike sile ići na to da što pre reše kosovski čvor.

"Ali imamo li izbora. Da izađem da pričam o ekologiji, pa ne mogu, kriza je na Kosovu. Nestašice hrane i energenata su tu. Ne mogu da pričam besmislice. Nije taj govor mač sa dve oštrice, već naša pozicija uopšte. Mi ne možemo da umilostivimo nikoga ćuteći. Tek tada bi se kao orlušine ustremili na nas. A sada vide da smo mali, ali spremni da se borimo".

Predsednik dodaje da su kontekst i njegove reči pažljivo birani, i da se to ne može osporiti.

"Ja sam iznosio činjenice. Neki su srećni zbog toga, neke od najvećih zemalja sveta. A neki i nisu srećni. A moje je da radim za građane Srbije. Da li su oni srećni ili nisu, šta to mene briga".

Na pitanje da li će se u Beograd ipak vratiti sa kakvim-takvim ohrabrenjem, odgovara:

"Neću se vratiti sa ohrabrenjem već sa duhom čoveka koji je spreman na borbu, naravno, verbalnu. Nema lepog na vidiku nigde u svetu. Kod nas ima lepog, biće veće penzije, minimalac... Ako me pitate da li će da prestanu tuča i rat, neće prestati".

Predsednik je dodao da se sutra oko 13 ili 14 časova po američkom vremenu završavaju obaveze i da mu potom sledi povratak u Beograd.

