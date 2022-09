OPERACIJA PAŠTRIK I TAJNI SPISI NATO! Pukovnik otkrio: Agresija trebalo da bude godinu dana ranije, MILO BIO NJIHOV ČOVEK ZA VEZU?

U pronađenim spisima albanskih terorista nalazi se detaljno obrazloženje za odvijanje operacije "Feniks" u vidu kopnenog napada sa područja Albanije odnosno plan preseka komunikacije i napada artiljerijskog položaja u zoni Paštrik.

Pukovnik Ljubinko Đurković komadant odbrane Košara i Ljuban Karan potpukovnik kontraobaveštajne službe u penziji gostovali su na Kurir televiziji gde su pričali o tome da je Srbija 1999. godine zaplenila na KiM materijal teroističkog napada.

- Sva operativno taktička dejstva na Kosovu i Metohiji i 1998. i 1999. godine planirali su NATO planeri. Oslobodilačka vojska Kosova kao teroristička organizacija ona je bila element NATO snaga sa pešadijske jedinice i tada su one bile formirane od NATO. Mi smo saznali dosta toga ali ne u potpunosti, nije toliko detaljno, ali je za pohvalu je da su naše snage strategijom parirale njihovim planovima. Stalo se na put jednoj moćnoj sili, jednim organizovanim bespekornim komandovanjem naših stratega, kao i same hrabrosti, požrtvovanosti i moralne snage vojnika i komandnog kadra - rekao je Ljubinko Đurković.

foto: Kurir TV

- Ono što su uradili naši oficiri, to se zove podvig, jer je to neponovljivo. Bilo je dosta podmuklih napada na našu vojsku, bilo je destrukcije od strane Generalštaba. Kopneni napad i generalno agresija trebalo je da se odigra u oktobru 1998. godine ali se odložilo zbog podataka koje je otkrio Jovan Milanović. Oni su pokušali da dođu tajno do našeg Generalštaba da pričaju sa generalom, a da to niko ne zna i to su uspeli da urade preko Mila Đukanovića - dodao je Ljuban Karan.

Zvanično je na Paštriku 26 pripadnika vojske Jugoslavije izgubilo život, dok je sa druge strane to bilo višestruko veće.

- Evidentirani su oko 450 njihov poginulih pripadnika, ja ne smatram da je to tačno jer mnogi koji su pogidnuli dejstvom naše artiljerije nisu mogli biti indetifikovani ili pronađeni, pa smatram da je taj broj bar za trećinu veći. Kada je potpisano primirje, to je spasilo čast, obraz i velike gubitke NATO-a. Klark je jednom prilikom rekao da mu je potrebno stotine hiljada vojnika kako bi izvršio operaciju - rekao je Ljubinko.

Kurir.rs

