KISIĆ TEPAVČEVIĆ: Poređenje Vučića sa Hitlerom je izrugivanje svim žrtvama nacizma, a pre svega srpskim

Ministarka za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević oštro je reagovala na sramno predstavljanje Aleksandra Vučića u hrvatskom mediju Ekspres.

Ona se oglasila na svom Instagram nalogu.

"Poređenje predsednika Vučića sa Hitlerom je izrugivanje svim žrtvama nacizma, a pre svega srpskim žrtvama koji su stradali u nacističkoj NDH. To je nastavak kampanje protiv našeg predsednika koji se bori da istina o stradanju srpskog stanovništva u Jasenovcu dopre do evropske i svetske javnosti. Zamislimo da neko u Nemačkim medijima predstavlja premijera Izraela kao Hitlera? Naravno da je tako nesto nemoguće. U normalnoj i civilizovanoj državi takav skandal bi izazvao osudu, ali u današnjoj Hrvatskoj to prolazi bez reakcije, kako zvanične politike, tako i javnosti. Jedino što mogu da kažem-sram vas bilo! - navela je ministarka.

Dajem punu podršku našem predsedniku za afirmaciju antifašizma i kulture sećanja na srpske žrtve koje su stradale u nacističkoj NDH", napisala je Kisić Tepavčević.

(Kurir.rs)