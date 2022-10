BRITANSKA VLADA BIĆE KRIVA AKO RADOVAN UMRE: Intelektualci iz Srbije i RS uputili generalnom sekretaru UN pismo zbog Karadžića

Goran Petronijević, advokat bivšeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, izjavio je da je došlo do „strahovitih narušavanja osnovnih ljudskih i zatvorskih prava“ njegovog klijenta u Velikoj Britaniji. Poručio je i da će, ukoliko se Karadžiću išta desi, za to „direktno biti odgovorna britanska vlada“.

Nehumano

Petronijević je, govoreći o pismu koje je grupa intelektualaca uputila generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu zbog nehumanog postupanja prema Karadžiću u britanskom zatvoru, rekao da je ovo bio prvi pokušaj da se o ovome obavesti svetska javnost.

foto: Nenad Kostić

- Ako se Karadžiću išta desi, direktno je odgovorna britanska vlada, to neće biti nikakva slučajnost već zatvorsko, odnosno sudsko ubistvo, i to mora da se zna unapred. Karadžićev pravni tim je upozoravao pre njegovog upućivanja u britanski zatvor na izdržavanje kazne na sve opasnosti koje ga tamo mogu očekivati. Ali nismo računali na nezakonito ponašanje britanskih vlasti. Sve što se tamo radi, radi se da mu se oteža boravak, on je čovek u ozbiljnim godinama, potrebna mu je nega, lekovi, ishrana i sve ostalo - istakao je Petronijević za Srnu i naglasio da je Karadžić tamo zatvorenik UN, a ne Ujedinjenog Kraljevstva.

Potpuna izolacija

Grupa intelektualaca iz Srbije i Republike Srpske uputila je Guteresu otvoreno pismo zbog, kako tvrde, nehumanog postupanja prema Karadžiću u zatvoru na britanskom ostrvu Vajt, ukazujući da postoji mogućnost tragičnog ishoda i zahtevajući da se ukine odluka o izdržavanju kazne u Engleskoj. Karadžiću su, kako se navodi, onemogućeni susreti s pravnim savetnicima, duže vreme se nalazi u potpunoj izolaciji, a onemogućeno mu je i korišćenje dodatne svetlosti u vidu lampe i kompjutera.

Da podsetimo, Karadžić je osuđen 2019. godine u Hagu na doživotnu zatvorsku kaznu.

Kurir.rs/J. P.