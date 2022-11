ENERGETSKA PREDUZEĆA POD LUPOM: ŠTA POSLE NAJAVE PREDSEDNIKA SRBIJE IZ OSLA: Slede ozbiljne reforme!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je reforme energetskog sektora, počevši od promena na čelu energetskih javnih preduzeća. Stručnjaci ocenjuju da je to odličan potez, te ukazuju da bi novi menadžment bio veoma dobra polazna tačka za uspešne reforme.

Naime, Vučić se u Norveškoj sastao s predstavnicima države i energetskog sektora i najavio da će naša država zajednički s njima raditi na reformama energetskog sektora, kao i da je od njihove kompanije dobio tri rešenja za energetsku strategiju Srbije. Istakao je da su "prvi bolni korak velike promene u našim javnim preduzećima".

foto: Printscreen Pink

- Samo za jedno od naših javnih preduzeća su rekli da nije neophodna promena rukovodstva - kazao je Vučić i dodao da je on ponudio Norvežanima da "nekog od njihovih ljudi pošalju da nosi izvršnu funkciju", ali nije precizirao u kom javnom preduzeću.

Da počne "juče"

Predsednik je naglasio i da je reforma energetskog sektora u Srbiji trebalo da počne "juče", odnosno da će početi u "najkraćem mogućem vremenu".

- Ristad nam je ponudio tri rešenja. Vrlo precizno: morate ovo, to, ovo je dugoročno, ono kratkoročno - sve na nekoliko stranica - rekao je.

Stručnjaci su pozdravili najavljenu reformu energetskog sektora, a posebno rukovodstva javnih preduzeća iz te oblasti.

- U principu, verujem da nije neophodno promeniti rukovodstvo svih tih javnih preduzeća, jer nisu svi podjednako dobri ili loši, ali ako se ide u transformaciju generalno, svakako da je potrebno izvršiti značajne promene. Takođe, ako su nam Norvežani konsultanti, to treba uraditi u sinhronizaciji s njima - kaže za Kurir stručnjak za energetiku Stevica Deđanski.

foto: Kurir Televizija

On napominje da ne treba čuvati ljude na čelu javnih preduzeća radi partijskog interesa, već da treba postaviti što bolji menadžment za stabilniji energetski sektor.

Bez zaštićenih

- Nisu oni svete krave pa da budu zaštićeni. Oni su tu da bi radili u najboljem interesu energetske stabilnosti države. Ako možemo da menjamo ministre i vlade, zašto ne bismo i direktore javnih preduzeća. Tako je pozitivan predznak i promena na čelu Ministarstva energetike. Sve to ukazuje da dugoročno mislimo kada je u pitanju energetika - zaključio je Deđanski za naš list.

Ekonomista Miladin Kovačević ukazuje da "Srbijagas" u ovoj godini knjiži gubitak po osnovu redovnog poslovanja od 577 miliona evra, a EPS 788,7 miliona evra, što je, kaže, nadomešćeno iz državnog budžeta.

- Ali to im se realno ne može pripisati kao gubitak zbog lošijeg poslovanja jer je do toga došlo usled aktuelnih svetskih okolnosti, te znatno većih količina energenata koje su uvozili, i to po znatno višim cenama. Svakako da, u vreme kad slede velika ulaganja i reforma energetskog sektora, pitanje upravljanja preduzećima dolazi u žižu interesovanja, ali se to ne može sagledavati kroz poslovne performanse u datim okolnostima. Takođe, pitanje menadžmenta nije pitanje smene i zamene jednog čoveka, već je složenije pitanje i traži istraživanje organizacije, kadrovskih profila... - kaže Kovačević za Kurir.

foto: Kurir

Kurir do zaključenja broja nije dobio komentar rukovodilaca iz Srbijagasa, Operatir distributivnog sistema, Elektroprivrede Srbije, Elektromreže Srbije i Transport gasa.

Ministarka Đedović Tri cilja pred Srbijom Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović poručila je da je prvi cilj, na kom se radi s norveškim partnerima, da se u naredne dve godine stabilizuje energetski sistem. - U tom smislu, uz ogromne napore, određeni dobri rezultati su već vidljivi. Drugi cilj je srednjoročan, planiranje energetske tranzicije na način da do 2030. imamo u sistemu više obnovljivih izvora energije, iz vetra, solara i hidrokapaciteta. Treći i finalni je dekarbonizacija energetike i stabilnost energetskog sistema do 2050. godine - navela je ona i ukazala da je iskustvo Norveške kao energetskog giganta dragoceno u procesu reforme našeg energetskog sektora.

I. Ž./ Foto/Source:EPS