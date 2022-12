OPASAN POKUŠAJ PRITISKA NA SRBE I SRBIJU: Kurtijevi izbori na severu Kosova nova pretnja miru!

Umesto smirivanja situacije na Kosovu i Metohiji i odustajanja od jednostranih poteza koji su uzrokovali izlazak predstavnika Srba iz kosovskih institucija, Priština je nastavila da priprema teren za nove tenzije i moguće sukobe. Manje od dve nedelje je ostalo do vanrednih izbora u četiri opštine na severu KiM, a u međuvremenu je kosovski premijer Aljbin Kurti našao zamenu za ministarsku poziciju u svojoj vladi, koju je inače obavljao Goran Rakić iz Srpske liste, pa je još i zapretio da će na konkursima popunjavati upražnjena mesta u prištinskim institucijama.

U ovakvim okolnostima, insistiranje na izborima je sumanuta strategija Kurtija, jer u sebi nosi ogroman rizik od raspirivanja tenzija, upozoravaju sagovornici Kurira.

Jasan odgovor

Istraživač Instituta za evropske studije Rajko Petrović ocenjuje da izbori predstavljaju vrstu provokacije koju Priština usmerava ka Srbima na KiM i Srbiji.

- Srpski narod i njegovi politički predstavnici su, napuštajući institucije, dali jasan odgovor na to kako vide budući razvoj političke i bezbednosne situacije na KiM. Prethodnih deset godina Srpska lista je praktično jedini relevantan srpski politički činilac na prostoru KiM i ovo je pokušaj Kurtija da pronađe neke njemu podobne Srbe koji bi mu služili za pokazivanje Zapadu kako navodno Srbi učestvuju u političkom životu Kosova. Kurti će se opredeliti da te izbore sprovede, jer je reč o konfliktnoj ličnosti koja pokušava da sumanutom strategijom glavom kroz zid uradi šta je hteo na brz način, jer on očigledno smatra da u kontekstu ukrajinske krize postoji širok prostor da dobije podršku zapadnih centara moći da sprovede svoj naum, a to je da Srbe sa prostora KiM protera u potpunosti, a to je jasnije nego ikad - smatra naš sagovornik.

Totalni srpski bojkot

Naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić kaže da je održavanje lokalnih izbora na severu KiM, sa aspekta funkcionalnosti institucija, potpuno besmisleno u uslovima totalnog bojkota srpskog naroda.

- Njihovo raspisivanje jeste deo pritiska na Beograd i na kosovske Srbe, ali rezultati neće imati ni trunke legitimiteta. Očekujem da totalni srpski bojkot u potpunosti ogoli i obesmisli namere Kurtija i njegovih mentora i nadam se da će Beograd ostati čvrst u neprihvatanju trulih kompromisa. Ne verujem da će doći do nasilja u ovom trenutku, ali će tenzije svakako ponovo biti podignute. Samim tim, poslužiće dodatnoj destabilizaciji i komplikaciji situacije na terenu. Naravno, s Kurtijevog aspekta, svako dodatno izazivanje haotičnih situacija na severu ima za cilj da pokaže da je stabilnost nemoguća bez pune integracije Srba u institucionalni okvir "nezavisnog Kosova". U prilog mu ide podrška koju ovih dana direktno dobija iz Brisela u vidu otpočinjanja procesa dobijanja vizne liberalizacije i uvažavanja francuskog-nemačkog predloga kao predloga Unije. To je dodatan dokaz sinhronizacije rada institucija EU i Kurtijevog režima protiv srpskih interesa - naglašava Mitić.

