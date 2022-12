OVA ZEMLJA INTENZIVNO NAORUŽAVA TZV. VOJSKU KOSOVA! Vojni analitičari: Postoji paralelna linija komandovanja kosovskim snagama

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić naredio je da Vojska Srbije i sve jedinice MUP-a budu u najvišem stepenu borbene gotovosti. Kako ja naveo, "to nas podiže na najviši nivo do akcije koji sprovodi Vojska Srbije čuvajući teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i štiteći sve građane Srbije, sprečavajući progrom i teror nad Srbima ma gde žive".

Kako "Kurir" saznaje iz krugova koji su bliski KFOR-u na Kosovu I Metohiji, takozvane kosovske bezbednosne snage sinoć su dobile naređenje da njihovi pripadnici budu spremni za pokret u nekom trenutku u toku noći.

Danas su se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije obratili javnosti posle sastanka u Patrijaršiji i poručili da će nastaviti s borbom da se sačuva mir, kao i da se vode ozbiljni razgovori s međunarodnom zajednicom. Vučić i patrijarh sastali su se nakon što su vlasti u Prištini zabranile ulazak na KiM poglavaru Srpske pravoslavne crkve.

Agonija srpskog naroda na barikadama na severu Kosova i Metohije traje 18 dana.

Šta znači borbena gotovost vojske i policije? Koje naoružanje poseduju i kakvu obuku su prošle tzv. Kosovske bezbednosne snage? Na šta je u ovom trenutku spremna Vojska Srbije?

Na ovo pitanja odgovarli su gosti Usijanja Aleksandar Radić, vojni analitičar i prof. dr Miroslav Bjegović sa Fakulteta za bezbednost.

Bjegović je objasnio šta tačno podrazumeva najviši nivo borbene gotovosti.

- Puna borbena gotovost znači da su jedinice spremne za dejstvo odmah po izdavanju naređenja. Ova odluka donešena je u momentu tačke usijanja između Prištine i Beograda, kada je Aljbin Kurti doneo odluku da se tzv. vojska Kosova stavi u punu borbenu pripravnost. On je to uradio zbog ulaska na sever Kosova zbog proterivanja srpskog naroda oružanim putem. Odluka o borbenoj gotovosti naših jedinica doneta je da tako kažem za ne daj Bože, kako bi se moglo pravovremeno reagovati ako se Kurti odluči na takav korak - rekao je Bjegović.

Radić je analizirao stanje u vojsci Srbije i ocenio da je glavni problem sa kojim se vojska trenutno suočava manjak ljudstva.

- Vojsku čine ljudi. Ona zavisi od starešinskog i vojničkog kadra koji treba da bude motivisan, a vojska Srbije ima veliki problem upravo sa odlivom kadra. Ljudi zbog raznih razloga odlaze iz sistema odbrane. Vojsku treba učiniti mestom gde ljudi žele da rade - smatra Radić.

Bjegović je izneo suprotno mišljenje istakavši da uslovi koji postoje u vojsci nisu presudni za njen kvalitet, već je to patriotizam.

- Svi koji nose uniformu su prvenstveno patriote i tu apsolutno nema dvojbe. Uslovi u vojsci možda mogu biti bolji, ali to nije važno za ono što vojska treba da radi. 90-ih smo možda bili jači, ali rukovodstvo, to govorim kao mladi oficir koji je bio u ratu, kao da je radilo protiv interesa svog naroda i države. To sada nije slučaj. To kakva je bila vojska nakon 2000 i dalje suvišno je govoriti. Penzionisani su oni oficiri koji su mogli da daju ogroman dobrinos. To je urađeno sa stranom namerom - kaže Bjegović.

Radić se složio da je patriotizam važan faktor, ali je i dalje insistirao na nedostatku kadra:

- Naravno da su uniformisana lica patriote, ali postoji problem sa popunom vojske. Ako nemate dovoljno ljudi, njihov patriotizam možda može mnogo toga nadomestiti, ali ostaje činjenica da tu nema dovoljno ljudi i da je treba osvežiti novim kadrom.

Bjegović je istakao dobru obaveštenost Vojske Srbije o stanju na terenu.

- Vrhovna komanda donosi odluke koje su zasnovane na informacijama sa terena. Mislim da je prištinska strana svesna koliko Srbija ima uvid na terenu. Ja sam siguran da naša vojska ima sve planove, pravce kretanja, ciljeve i koordinate, ali ne treba o tome unapred pričati. Druga strana treba da se urazumi. Siguran sam da bi etničko čišćenje koje želi da sprovode Aljbin Kurti put bez povratka za tzv. vojsku Kosova - tvrdi Bjegović.

Radić je izjavio da je Turska jedan od glavnih snabdevača oružjem prištinske strane:

- Očigledno je da Turska ima veliki interes. Turska jako podržava kosovske snage u naoružavanju. Amerikanci ih, takođe podržavaju, ali postoje izvesna ograničenja. Postoji paralelna linija komandovanja kosovskim snagama.

Bjegović je podsetio da je Kfor jedina legalna oružana sila na Kosovu i Metohiji.

- Podsetiću da je Kfor jedina sila koja može da bude na Kosovu i Metohji. To je predviđeno rezolucijom 1244. U trenutne tzv. kosovske bezbedonosne snage spadaju i vojne i policijske i bezbednosne snage. Rezolucijiom 1244 Dozvoljeno je formiranje kosovskih bezbednosnih snaga, ali ne i vojske. Postavlja se pitanje ko krši međunarodnu rezoluciju. Deo snaga Kfora je obučavao deo njihovog kadra - kaže Bjegović.

Naglasio je da tzv. Kosovo želi što pre da postane članica Nato, što je Radić ocenio kao nemoguće.

- Neke članice NATO nisu priznale rzv. Kosovo, i zato ne postoji način da ono postane članica. Pogledajte primer Španije. Na svim zvančinim diplomatskim susretima, čim vide da učestvuje tzv. Kosovo, oni demonstrativno napuštaju skup.

Sagovornici su saglasni oko toga da Kfor nije ispunio zadatak koji mu je poveren, kao i da rat u Ukrajini ide u prilog vlastima Prištine, jer Evropksa Unija, kako kažu, kosovskom politkom koja se vodi protiv interesa Srbije vrše pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji.

