Devet vanevropskih zemalja je povuklo priznanje Kosova.

Trenutno 106 zemalja u svetu ne priznaju Kosovo i Metohiju, a svega 84 su nedvosmisleno priznale južnu srpsku pokrajinu.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o izjavama nemačkih medija o situaciji na KiM su Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije i Branko Radun, politički analitičar

foto: Kurir televizija

Naime, Miletić je prvo komentarisao pisanje nemačkog Cajta, a to je da EU može samo čvrstom rukom da pripitomi predsednika Srbije uz tvrdnje da on šteti EU i regionu politikom koju vodi.

- To me je iznerviralo, takve izjave su mešanje u naše unutrašnje poslove i to sa lošim namerama. To su neefikasne metode dizanja prašine i ukazivanje na stvari koje suštinski nisu bitne. Bitno je očuvanje mira, stabilnosti, perspektive i razvoja ovih prostora. To se nisu setili da pomenu, ali bitno je da su pomenuli svoje interese. Za razliku od Nemaca, mi živimo na ovom prostoru - rekao je Miletić.

Nakon toga, Radun je rekao da EU nema kapacitet da presudi situaciji na KiM.

- Na žalost Evropa nema kapacitet niti jedinstvo da presudi krizi na KiM. Nemačka politika se promenila posle Merkelove. Ona je imala korektan odnos, naravno da je zastupala misao da je Kosovo nezavisno, kao i sve imperiorne države Zapada. Međutim, u praksi nije bio vršen pritisak na Srbiju tada. Nemačka je imala korektan, u nekim segmentima i pozitivan odnos sa Srbijom. NATO države nisu samo priznale Kosovo, već su i stvorile tu paradržavu - rekao je Radun.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:40 NEMAČKA JE FRUSTRIRANA ZBOG AMERIKE, PA NAM PRAVI PROBLEM Sagovonici Kurira o tekstu Cajta: EU nema snage da reši krizu na KiM

Miletić je rekao da Nemačka nema svoj model politike i da ne mogu, zbog Amerike, da urade bilo šta u svom interesu.

- Nemačka sada ima ovakvu politiku, ali čini mi se da je to zbog frustracije. Ona dejstvuje po inerciji američke politike, ona nema svoju. Oni smatraju da nisu isti kao Amerikanci i da imaju svoju politiku. Suštinski, oni ne mogu ništa osim da naprave problem, ne mogu da doprinesu nikakvom rešenju. Imam osećaj da je to njihova frustracija koja se taloži jer ne mogu da urade ništa u svom interesu - rekao je Miletić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs