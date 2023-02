USLOV SVIH USLOVA: Analitičari: Predsednik je u pravu, pre nego što se formira ZSO, i nema potrebe ići u Brisel!

Poruka predsednika Srbije Aleksandar Vučića da nema apsolutno nikakvog razloga da ide put Brisela zarad dijaloga s Prištinom pre nego što se formira Zajednica srpskih opština (ZSO) jeste i treba da bude crvena linija koju naša država neće preći, ocena je analitičara.

Naime, visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije Đuzep Borelj najavio je da će pozvati lidere Beograda i Prištine kako bi, kako je rekao, izgurali evropski plan. No, predsednik Srbije je jasno poručio da put u Brisel nema smisla pre formiranja ZSO.

Šta je smisao

- Moraju da mi kažu šta je smisao toga. Nikada nisam izbegao razgovor ni o čemu, ni po kom pitanju. Ali pre toga - ZSO. Ako mislite da me zovete u Brisel da me nagovorite da kažem ZSO istovremeno sa nečim ili posle nečega, nemojte da me zovete, jer tada me zovete u turizam, a nisam zainteresovan pošto sam bio u Briselu 200 puta. Ako me zovete, onda me obavestite najpre da su isporučili ZSO, pa kada isporuče, dolazim da razgovaram o svemu drugom - jasan je bio Vučić.

Da Beograd zaista nema šta da pregovora dok ne dobije ZSO, saglasan je i Branko Branković, nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama.

- Pre svega, to o čemu govori Borelj nije evropski plan, već plan dve zemlje - Francuske i Nemačke, pošto nijedan forum EU nije o tome diskutovao, niti potpisao da je to evropski program. To je samim tim po statusu mnogo slabije nego da je donelo neko međunarodno telo. S druge strane, mi imamo potpisan Briselski sporazum i logično imamo pravo na ispunjenje svih njegovih delova, s obzirom na to da smo mi svoj deo odavno ispunili. Pa tako, pošto se ispune svi uslovi, onda može da se počne diskusija o nekakvom dodatnom predlogu na tu temu - ističe Branković.

Izazivanje strpljenja

On napominje da je naše insistiranje na ispunjenju Briselskog sporazuma potpuno legitiman zahtev kao preduslov da možemo da razgovaramo na temu KiM i o nekim dodatnim predlozima.

I nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović smatra da je formiranje ZSO uslov bez čijeg ispunjenja nije moguće ići napred u dijalogu.

- To je ono što Amerikanci sve više uviđaju i rade na tome više nego Brisel. Ostaje pak pitanje da li zapadna strana ostvarivanje ZSO želi da učini problemom, da izaziva naše strpljenje, jer je tu i takoreći kontrateža - mogućnost ulaska Prištine u međunarodne organizacije, pre svega UN. Po meni, svakako ne bi trebalo pristajati na tako nešto i sam predsednik Vučić je odmah odbacio da se ide na dalje razgovore bez formiranja ZSO u dogovorenom formatu. Zato i jeste pitanje kako dalje pregovarati ako su njihovi ciljevi već postavljeni, ali je uvek bolje razgovarati nego ne - konstatovao je Jovanović za Kurir.

Dušan Janjić Zakazivanje izbora na KiM garancija za formiranje ZSO Politički analitičar Dušan Janjić izbore koji bi u četiri opštine na severu Kosova trebalo da se održe 23. aprila vidi kao jednu od garancija da će ZSO biti osnovana, kao i da je to povratak predstavnika Srba na funkcije gradonačelnika koje su napustili. Dodao je da, prema Briselskom sporazumu, četiri gradonačelnika treba da sazovu osnivačku skupštinu ZSO i da je kosovski premijer Aljbin Kurti preuzeo ulogu koju nije ni imao. - Proces formiranja ZSO je veoma komplikovan i ne bi trebalo da bude završen pre nego što se organizuju izbori - konstatovao je on.

