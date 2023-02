MINISTAR VESIĆ OPOZICIJI: Ne širite neistine, Vučić neće potpisati nezavisnost Kosova!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je danas u parlamentu da pojedini poslanici šire neistine da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedeljak u Briselu potpisati neki sporazum između dve države, ističući da je i sam Vučić mnogo puta ponovio da ni pod kojim uslovima neće priznati Kosovo i da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.

- Neki poslanici šire neistine o razgovorima koje vodi predsednik Vučić u vezi sa KiM, i već dva dana se u ovoj sali spominje, u vrlo malicioznom kontekstu, da će u ponedeljak biti potpisan neki sporazum između dve države... To je potpuna neistina - rekao je Vesić.

On je podsetio da je predsednik Vučić više puta, uključujući i dva puta za šest meseci u parlamentu, gde je razgovarao sa poslanicima, i očekivao neki bolji predlog, istakao da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i da neće potpisati priznanje tzv. Kosova ni pod kakvim uslovima.

- Ne širite laži, ne obmanjujte narod, to je neodgovorno. Tako se skupljaju jeftini politički poeni, i samo se priziva nesreća - rekao je Vesić.

Dodao je da pitanje KiM nije stranačko, niti samo Vučićevo, kao što nije bilo ni samo Nikolićevo, Tadićevo, Koštuničino, Miloševićevo... jer postoji duže od vek i po, a svaka vlast se borila da ga reši.

- Ako već nise dali neki bolji predlog, osim onih nerealnih da prekinemo razgovore, nemojte da širite neistine. To se neće dogoditi. Za 10 godina, slušamo kako Vučoć "samo što nije priznao Kosovo"... I šta se desilo - ništa - konstatovao je Vesić.

Ukazao je da danas više zemalja ne priznaje tu nezavisnost nego 2012. i kada bi se danas glasalo u Generalnoj skupštini UN, većina je na strani zemalja koje ne priznaju tzv. Kosovo, a da se glasalo 2012. većina zemalja članica priznavala je tu samoproglašenu nezavisnost.

- Valjda je ovo danas bolje nego što je tada bilo. Nemojmo otežavati položaj predsedniku koji ima mandat građana da zastupa interese Srbije. Bilo bi pošteno da stanete uz predsednika po pitanju KiM. Ne moramo da se saglasimo oko pruge, mada bi i to bilo logično, jer je brza pruga Beograd - Niš nacionalni projekat, i svi bi trebalo da ga podrže - rekao je Vesić.

Zamolio je poslanike da ne govore o tome da će nešto navodno biti potpisano u Briselu.

- To su reči iz Prištine. Nemojte otežavati Vučiću borbu za Srbiju, i nemojte olakšavati Kurtiju. Ne kažem da to želite, ali to radite. Ne prizivajte nesresću. Svi zajedno treba da se borimo za KiM. Da je lako i jednostavno, problem bi odavno bio rešen. Ne otežavajte pregovore predsedniku Vučiću. Ili da budem jasniji, ne olakšavajte posao Aljbinu Kurtiju jer upravo to radite - rekao je Vesić.

(Kurir.rs)