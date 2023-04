TEROR: Kurtijevi specijalci pucali na Srbina! Povređeni Jovanović: Samo sam čuo pucanj i osetio bol u ramenu!

Teror nad Srbima na KiM se nastavlja! Poslednji u nizu incidenata desio se preksinoć, kad su pripadnici kosovske specijalne jedinice ROSU pucali na Milana Jovanovića iz Zvečana. Napad se desio nedaleko od tog mesta, kod Bistričkog mosta, kad se automobilom vraćao kući.

Ni kriv ni dužan

Kako je Jovanović ispričao, u ponedeljak uveče je u Bistrici, gde je baza ROSU, a nakon prolaska kroz punkt po povratku iz Leposavića, samo začuo pucanj i bol u ramenu.

- Ne mogu da budem sto posto siguran ko je pucao, ali u onoj bazi, sem njihove vojske i policije, ne verujem da ima bilo koga drugog. Čuo sam zvuk lomljenja stakla pozadi i napred, iskreno, nije mi bilo svejedno, uplašio sam se, i produžio sam dalje, krenuo kući. Stigao sam do mesta Šaren kamen, a šta je dalje bilo, gde su kola, ko me je doveo, pojma nemam - rekao je Jovanović, koji je nakon prijema u KBC u Severnoj Mitrovici operisan na hirurškom odeljenju i, prema rečima dežurnog hirurga, nalazi se van životne opasnosti, ali njegovo stanje se i dalje prati.

foto: Printscreen Youtube/Kosovo Online

Milanova sestra Nadica Fićević juče nam je kroz suze ispričala da je ujutru uspela da poseti brata, ali da je u šoku šta ga je snašlo ni krivog ni dužnog.

- Ovo je ogroman šok za celu porodicu! Srećom, Milan je nakon operacije u stabilnom stanju, kako su mi doktori jutros rekli, ali mi svi ne možemo da dođemo k sebi. On se čovek muči, taksira da bi odgajio troje dece, a da ga ovako upucaju bez razloga... Zaista strašno i tragično - rekla nam je ona.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković odmah je osudio napad na Milana Jovanovića, na koga je, kaže, pucala kosovska policija.

- Reč je o porodičnom čoveku koji ima troje dece, taksisti. Na tom potpuno nelegalnom punktu kod Bistričkog mosta kosovska policija svakog dana zaustavlja Srbe i maltretira ih. Više puta smo govorili da oni nemaju prava da budu na severu KiM, jer je to suprotno svim sporazumima. Međutim, Aljbin Kurti i Priština ne haju za to, krše sve sporazume, dodatnim provokacijama pokušavaju da izazovu neku neprimerenu reakciju Srba na KiM. Očigledno su tenzije i kriza danas potrebni samo Prištini, jer je to jedini način da se izbegne ZSO - rekao je Petković i podsetio da je zabeleženo više od 300 incidenata otkad je Kurti došao na vlast.

foto: Beta Milos Miskov

Agresivno ponašanje

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, ocenjuje za Kurir da je na snazi sistematsko delovanje i agresivno ponašanje Albanaca - pre svega prištinskih institucija - prema Srbima.

- Mi smo već naučili da Srbi na KiM imaju drugorazredni položaj, kao da nisu ravnopravni stanovnici, nego služe kao ukras Albancima i njihov status se neprestano ugrožava i pogoršava. Sve to se dešava pod okriljem međunarodne zajednice, koja niti reaguje niti ima ozbiljne namere da očuva stabilnost i mir, u suprotnom bismo imali mnogo oštrije reakcije, ne samo usmene već i Kfora na terenu. Ovo je već treće ili četvrto nekažnjeno ranjavanje, a i dalje se Kosovo tretira kao uspešna demokratija i zajednica koja dobro funkcioniše, što je očita laž i obmana javnosti na Zapadu kako bi se situacija anestezirala. Jednostavno, brutalna sila nad nedužnim stanovništvom - ocenjuje Miletić.

Srpska lista najoštrije osudila napad Specijalci da se povuku sa severa KiM Srpska lista najoštrije je osudila pokušaj ubistva Srbina Milana Jovanovića od strane, kako su naveli, Kurtijevih specijalaca na Bistričkom mostu, na putu Kosovska Mitrovica - Leposavić, i zahteva najhitnije povlačenje svih specijalnih jedinica koje su nelegalno prisutne na severu KiM. Ove jedinice kontinuirano maltretiraju srpski narod na ovom prostoru, navode iz Srpske liste. Oni zahtevaju i kažnjavanje odgovornih za pokušaj ubistva Milana Jovanovića, ali i Miljana Delevića, kao i objavljivanje snimaka oba pomenuta događaja sa kamera na Bistričkom mostu. - Kurtijevi specijalci, koji su nelegalno prisutni na severu Kosova i Metohije, ponovo su prolili srpsku krv i pokušali da ubiju našeg sugrađanina Milana Jovanovića iz Zvečana na Bistričkom mostu. Ovaj zloglasni, nelegalni punkt albanskih specijalaca postao je simbol represije režima Aljbina Kurtija nad Srbima i na njemu je po drugi put pokušano ubistvo Srbina. Dodatan bes kod građana izaziva saznanje da odgovorne za napade na Srbe kriju najviši predstavnici vlasti u Prištini i nadležni ministar Svečlja, koji očigledno podržava protivzakonito delovanje ovih jedinica - navodi se u saopštenju. Srpska lista je pozvala međunarodne predstavnike "da najhitnije osude divljanje ovih parapolicijskih jedinica, koje sprovode represiju nad običnim građanima" i zahteva "njihovo povlačenje sa severa KiM kako bi se na ovom prostoru vratio mir i sprečilo ugrožavanje života, kao i mira i sigurnosti svih građana".

Ivana Žigić/